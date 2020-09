Enyingért érdemérmet adományoztak Miljánovits Györgynek

A képviselő-testület posztumusz Enying Városáért érdemérmet adományozott Miljánovits György korábbi háziorvos­nak, az orvosi ügyelet egykori vezetőjének, akit az enyingiek nemcsak orvosként, gyógyítóként, de emberként is tiszteltek, szerettek. Az elismerést özvegye, Miljánovitsné Jordán Edit vette át Viplak Tibor polgármestertől nemzeti ünnepünkön.

Miljánovits György 13 éves korától tudatosan készült az orvosi pályára, az érettségit követően egy évet műtőssegédként dolgozott az Országos Traumatológiai Intézetnél. Pécsett kezdte el egyetemi tanulmányait, majd Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemem általános orvosként diplomázott. Szolnokon csapatorvosként teljesített katonai szolgálatot, majd a Győri Honvédkórházban traumatológus szakvizsgát tett.

Orvosi esküjéhez hűen mindvégig kitartott betegei mellett

Jordán Edittel megismerkedve a mai Szent János Kórházban dolgozott. Enyingre már együtt érkeztek, úgy vélték mindketten, hogy a mezőföldi kisvárosban tudják felépíteni békés otthonukat, a család és a hivatás elválaszthatatlan egységében. Közös gyermekük, György már itt született. A településen nem okozott nehézséget a beilleszkedés, kialakította baráti körét, hihetetlen gyorsasággal és energiával igyekezett megismerni az itt élőket. Munkáját körültekintően végezte, mind betegei, mind kollégái elismeréssel szóltak orvosi tevékenységéről. Nemcsak orvosként, gyógyítóként, de emberként is tisztelték, szerették. A városban ő vitte, gondozta a legnagyobb körzetet, a helyieknek nehéz volt azonosulni azzal a gondolattal, hogy nyugdíjba vonulása után Enyingen nem gyógyít tovább.

Széles látókörű, önmagát szakmailag állandóan képző, igazi háziorvos, jó barát, kiváló sportember volt – hangzott el a laudációban. Őt mindig el lehetett érni, szinte éjjel-nappal lehetett rá számítani. A városban ezeken túlmenően mind emberi, mind szakmai szempontból átlagon fölül teljesített. Ragyogóan irányította a kistérség orvosi ügyeletét, s az idősek otthonának orvosi teendőit is ellátta. A képviselő-testületnek három ciklusban is aktív, meghatározó tagja volt. Mindvégig orvosi esküjéhez hűen kitartott betegei mellett, biztonságuk érdekében nem fogadta el az újra meg újra külföldről érkező lehetőségeket, csak nyugdíjba vonulását követően.

Még nyugdíjas éveit megelőzően súlyos betegséget diagnosztizáltak nála, melyet még családtagjai előtt is elhallgatott. Így járt a budapesti kezelésekre, miközben soha egy rendelési időt, de még egy betegének kezelését sem mondta le. Állapota sajnos romlott, de ő az újabb, folytonos kezelések mellett még Németországban több éven át dolgozott, főnökének, orvoskollégáinak és betegeinek legtiszteletreméltóbb csodálatára, melynek mind a mai napig hangot is adnak.

Orvosként szinte órára pontosan képes volt behatárolni, hogy mikor lesz az a nap, amikor minden erőfeszítése és küzdelme ellenére távozni kényszerül szerettei közül. Hihetetlen méltósággal, önzetlenséggel köszönte meg még az utolsó perceiben is a szeretetet, a barátságot, a tiszteletet. Így ment el 2019. december 22-én este, két hónappal 68. születésnapja előtt. Szakmai és közéleti munkájáért illesse őt halála után is a közösség elismerése, köszönete!