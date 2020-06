Enyhítések az egészségügyben: kezdődnek a tervezett ellátások Dunaújvárosban is

Az egészségügyi szakellátás június 15. után nagyrészt visszaáll a korábbi megszokott rendjéhez. Egyúttal, az országos tiszti főorvos bizonyos feltételekkel megszüntette a látogatási tilalmat is. Az enyhítésekre vonatkozóan azonban több előírást is megfogalmaztak.

Az enyhítés jegyében hozott központi előírások helyi megvalósításáról dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója beszélt lapunknak:

– A járóbeteg-ellátás továbbra is csak telefonos előjegyzés alapján vehető igénybe, a beutalóköteles szakrendeléseken ezen kívül a beutaló is szükséges. A kórház és a rendelőintézet belépési területein működtetett előszűrés június 16-tól megszűnik, azonban az előszűrés (testhőmérés és néhány célzott kérdés az esetleges Covid–19-gyanú kiszűrésére) továbbra is megtörténik az adott szakrendelésen, ambulancián, amit az ambuláns lapon dokumentálunk. A sürgősségi ellátás természetesen továbbra is a megszokott módon vehető igénybe, azonban a Covid–19-gyanús esetek ellátása elkülönítetten, leválasztott területen zajlik. A sürgősségi osztály várója szűk kapacitású, kísérők csak rendkívül indokolt esetben külön engedéllyel lehetnek a betegekkel – mondta el a Hírlapnak Mészáros Lajos, aki az alábbiakra is kitért: – A Szent Pantaleon Kórház ágyainak 12 százalékát továbbra is Covid–19 ellátására kell tartalékolnunk. A fertőzésre gyanús eseteinket továbbra is elkülönítetten kell ellátnunk a negatív teszt­eredmény megérkezéséig, ők addig egy-egy egész kórtermet foglalnak el. A fennmaradó területeken azonban elkezdődhetnek a tervezett ellátások. Bizonyos, fertőződés szempontjából kockázatos ellátások továbbra is négy napon belüli negatív PCR-teszthez kötöttek. A tesztelést mi végezzük, a kezelőorvos erről tájékoztatást ad – írja a duol.hu oldal.

Az intézmény főigazgatója a látogatás rendjéről is szólt:

– A betegek és a hozzátartozók fokozott védelme érdekében kórházunkban a következő szabályokat kötelező betartani: a látogatás csak a házirendben megadott időpontban lehetséges, hétköznap 16–18 óra között, valamint a hétvégéken és ünnepnapokon 14–16 óráig. A kijelölt időn kívül látogató a kórházi épületben nem tartózkodhat, csak rendkívül méltányolható esetben, írásos engedéllyel. Fontos kiemelni továbbá, hogy csak egészséges személy tehet látogatást a kórházban. Saját hozzátartozójuk és az ápolószemélyzet biztonsága érdekében lázasan, felső légúti tünetekkel továbbra is tilos a látogatás! A kórház egész területén kötelező a maszk viselése. Egy beteghez pedig egyszerre egy látogató érkezhet, és maximum 15 percet tölthet majd kórteremben. A kórtermekben biztosítva van a kézmosási lehetőség. A Covid-fertőzéssel érintett szervezeti egységekben – az infektológiai osztályon, az intenzív osztály egy részén, valamit a sürgősségi osztályon – továbbra is érvényben marad a látogatási tilalom. Arra kérjük a látogatókat, amennyiben az időjárás és a beteg egészségi állapota ezt lehetővé teszi, a megengedett tizenöt perces látogatást az intézmény kertjében bonyolítsák le. Mindannyiunk egészségének megóvása érdekében ezúton is köszönjük betegeink, valamint a látogatók együttműködő türelmét és megértését.