Emberéletek százait mentik – Véradóünnepet tartottak Fehérváron

A sokszoros véradókat ünnepelték vacsorával, zenével, ajándékokkal és oklevelekkel csütörtökön a Hotel Magyar Királyban.

Fejér megye véradó ünnepségét a Vöröskereszt kezdeményezésére szervezik meg minden évben, november 27-én, a véradók ünnepéhez kapcsolódva.

Szücsné Szigeti Hedvig, a Magyar Vöröskereszt Fejér megyei szervezetének elnöke a hotelben tartott eseményt megelőző percekben elmondta: „a véradók számunkra mindennapi hősök, akik újra meg újra adakoznak, feladva a szabadidejüket azért, hogy ismeretlen embereknek segítsenek. Úgy gondoltuk, hogy kell lennie egy ünnepnek, ahol a Vöröskereszt mond köszönetet az áldozatért. A véradóink igazán megérdemlik ezt, hiszen mi az év 365 napján csak segítséget kérünk a rászoruló emberek nevében, ezért kell lennie legalább egy napnak, amikor adunk is valamit, a köszönő szavakon túl.” A vacsorához terített asztalok körül olyan emberek ültek, akik ötvenszer vagy többször adtak már vért, megmentve ezzel háromszor annyi életet.

A Fejér megyei Vöröskereszt elnöke, Szücsné Szigeti Hedvig elmondta, hogy a véradás szervezése során nagyon fontos a véradók megszólítása, az, hogy ők egyre többen legyenek, és ha meglátják az SMS-t a telefon kijelzőjén, akkor azonnal induljanak, hogy ott legyen a vér időben, ahol szükség van rá. Ahhoz, hogy egy vagy két egységnyi, életet jelentő folyadék, illetve abból alkotott vérkészítmény eljusson a rendeltetési helyére, nagyon komoly, összehangolt munkára van szükség. Ebben dolgoznak együtt a Vöröskereszt és az önkéntes véradásszervezők, valamint az országos vér­ellátó munkatársai. De a sok szakember és munka, amely a véradás mint esemény mögött áll, semmit sem ér, ha nincs ott a legfontosabb, maga a véradó.

Ahogy korábban, úgy napjainkban is a 40 év feletti korosztály adja a véradók népes táborának gerincét. Fontos lenne a fiatalabbak bevonása is, hiszen vér csak 65 éves korig adható, és mivel több kizáró betegség is van, így a kor előrehaladtával egyre kisebb az esély arra, hogy az idősebb korosztály alkalmas legyen erre az „áldozatra”. A szakemberek minden lehetséges eszközt és felületet kihasználnak, hogy elérjék a fiatalokat, és vannak is biztató jelek, de egészében nehéz őket mozgósítani.

Megyénk 2019-ben 19 ezer 500 véradást vállalt fel, de a donorok száma ennél lényegesen kevesebb, hiszen sokan vannak a véradók között, akik visszatérők, akik akár 56 naponta is adakoz(hat)nak. A tegnap esti eseményre éppen őket hívták. A zenével és énekkel tarkított ünnepi műsor vendégei olyan véradókból kerültek ki, akik ötvenszer vagy annál többször mentettek már életet.

A köszönő szavakon túl – melyet Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai igazgatója is tolmácsolt – vacsorát, ajándékokat és oklevelet is kaptak az önfeláldozó donorok, akik közül kiemelkedik Bodnár András: ő nem kevesebb, mint 145 alkalommal adta le azt a mintegy négy deciliter vért, amivel egymaga emberi életek sokaságát mentette meg az elmúlt évek során.