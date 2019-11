Elszaladtak Vörösmartyhoz – Névadójának szobrához szervezett megemlékezést az iskola

A fennállásának 65. évfordulóját ünneplő Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola diákjai pénteken váltófutással hívták fel magukra a város figyelmét.

Az évfordulós tanév rendkívüli eseményeinek sorába illeszkedő pénteki alkalommal, délelőtt 11 órakor rajtolt el az iskola Balatoni úti épületétől a Vörösmarty téren álló Vörösmarty Mihály-szoborig tartó váltófutás nyitócsapata.

Az iskola ünnepi programjai folytatódnak

A 300 méteres résztávokra bontott, mintegy 4 kilométeres össztávot – amely a napi forgalomban autóval negyed óra alatt teljesíthető – a futók hozzávetőleg 13-14 perc alatt teljesítették. A célba érkezőket az iskola névadójának szobra köré gyűlve a szakképző iskola tanulói és pedagógusai tapssal várták. Eztán virágokat helyeztek el a szobor talapzatán, valamint a testnevelő sípszavára az iskola csatakiáltását hallatták. A felhangzó „Vörösmarty!” sokakban idézhette fel az egy hónappal korábbi alkalmat, amikor az iskola diákjai az Országalma mellé szerveztek villámcsődületet.

Mint az eseményt követően Szépné Holczer Piroska igazgatótól megtudtuk, a szakképző iskola ünnepi programjai folytatódnak a következő hetekben is. Jövő szerdán, november 20-án nyílt napot tartanak. Ennek keretében az érdeklődők megismerkedhetnek az intézmény által kínált szakképzések helyszíneivel, oktatóival és néhány, már végzett, kiemelkedő sikereket elért egykori tanítvánnyal is. A nyílt nap során, a tanműhelyekben, az érdeklődő fiatalok szerszámokat véve kézbe tesztelhetik az egyes szakmák iránti érzéküket. Két hét múlva pénteken, november 29-én rendezik meg a népszerű Vörösmarty szavalóversenyt, amelyre hagyományosan Fejér megyén túlról is várják a jelentkezőket. Ekkora esik a Vörösmarty-nap is, amelyen az iskola tanulói úgy tartanak fordított napot, hogy egymás szakmáiban próbálják ki magukat. Mindemellett az iskola honlapján is olvasható a felhívás: december közepére tervezett székkiállításra várják mindenkitől a felkínált ülőbútorokat, amelyek szállítását is vállalja az iskola.