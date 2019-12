Életeket mentett idén az ütközési energiaelnyelő eszköz az M7-esen

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint idén négy alkalommal mentett életeket a Magyar Közút egyik rendszeresen használt eszköze az M7-es autópályán.

Csak idén, az M7-es autópálya mindössze 52 kilométeres, martonvásári szakaszán négy olyan balesetet okoztak a munkaterület mellett elhaladó figyelmetlen autósok, ami akár halálos áldozatokkal is járhatott volna. Mindegyik esetben az úgynevezett ütközési energiaelnyelő eszköznek csapódtak a vétkes járművek, ez mentette meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. martonvásári mérnökségének munkatársait és a többi jármű sofőrjét is a súlyosabb következményektől. Legutóbb december 10-én Érdhez közel, a Budapest felé vezető oldalon csapódott be egy jármű ebbe a berendezésbe, ezért is hívja fel a társaság újra a közlekedők figyelmét a fokozott óvatosságra a Fejér megyei utakon is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. martonvásári mérnökségén is rendszeresen használnak úgynevezett ütközési energiaelnyelő eszközöket a munkaterületek és az ott dolgozók védelmében. Sajnálatos módon csak idén már négy ilyen speciális eszközt törtek össze figyelmetlen autósok – írja közleményében a Magyar Közút.

A társaság martonvásári szakemberei folyamatosan végeznek burkolatjavítási és festési munkákat, sövényvágást, kamerarendszer karbantartást stb.

Ezen tereléssel járó munkáknál alkalmazzák elsősorban a már említett berendezéseket. Az idei évi balesetek közös pontja, hogy mindegyik esetben jó látási viszonyok, csapadékmentes időjárás, száraz burkolat volt a munkaterület környezetében. Ennek ellenére, a figyelmetlenség és a közúti jelzések figyelmen kívül hagyása miatt történhettek a balesetek.

Az ehhez hasonló és halálos kimenetelű, munkaterületen történt balesetek miatt indította el a társaság 2018-ban „Biztonságunk az Ön kezében van” kampányát. A 32 ezer kilométeres közúthálózaton mintegy 4000 munkavállaló dolgozik, akik nap mint nap balesetveszélyes helyzetekkel néznek szembe, mert a közlekedők sok esetben nem a kihelyezett forgalmi jelzéseknek, korlátozásoknak megfelelően közlekednek, és legtöbbször a megengedett sebességet jelentősen túllépik. A 2000-es évtől napjainkig 17 közutas mérnökségi szakember hunyt el munkaterületen, pedig ez a szám nulla is lehetne a közlekedési szabályok betartásával.

Az ütközési energiaelnyelő eszközök biztosításán túl

A kampány részeként, a társaság számos egyéb aktív és passzív intézkedést is bevezetett már munkatársaik biztonsága érdekében. Ezek mellett azonban a társaság arra kéri az autósokat, hogy minden esetben fokozott figyelemmel, a munkaterületek sebességkorlátozási szabályait betartva haladjanak el a közutakon munkát végző kollégák mellett, hiszen ők nem útakadályok, hanem elkötelezett szakemberek, akik veszélyes helyen dolgoznak és apák, testvérek, férjek, akiket hazavár a család. A kihelyezett jelzések minden esetben szükségesek, még ha az autósok adott esetben nem is látják a munkavégzés minden fázisát. Ugyanis előfordulhatnak váratlan, a munkavégzésből, az adott technológiából adódó, előre nem látható helyzetek, amelyeket ezekkel a jelzésekkel, sebeségkorlátozással tudnak biztosítani.

Vezető képünk archív felvétel, illusztrációként szolgál!