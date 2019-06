Egyelőre ismeretlen a Fehérvár-Sóstón megtalált emlékmű további sorsa

Nyolcvannyolc évvel ezelőtt állították fel.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 1931. december 3-án a sóstói repülőkísérleti telepen, a kápolnaszentelés után avatták fel a telep udvarán a hős repülősök emlékoszlopát, amelyre eredetileg 2, majd 1933-ban és 1935-ben további 2 név került fel. Az alkotás egy talapzaton álló, kettétört oszlop, amely a kettétört életeket szimbolizálta. Az oszlop „letört” felső részét a talapzat előtt helyezték el, mintha csak oda hullott volna. Ez a rész nem került elő. Az emlékmű a magyar katonai repüléstörténet azon korszakában készült, amikor az ismét kezdett megerősödni. A 30-as években a katonai repülés egyik bázisa volt a székesfehérvári repüléskísérleti telep, ahol egyébként 1949 januárjáig nemcsak kísérleteztek, de gyártottak is kisebb repülőgépeket. Aztán e helyen nőtt fel az Ikarus fehérvári üzeme, itt volt idő, hogy 40 busz készült naponta.

Ahogy azt Négyesi Lajos, a Szent István Király Múzeum tudományos osztályvezetője elmondta, a megtalált emlékmű maradványa azért is érdekes, mert 2016-ban tartottak konferenciát a székesfehérvári repülés 100 évéről, amely után Börgöndön szintén felállítottak egy emlékművet. Az 1931-es emlékművön olvasható dátumok segítségével máris sikerült néhány adatot pontosítani, és a korabeli sajtóból visszakeresett cikkekkel finomítani a fehérvári repüléstörténet eseményeit. A régi repüléskísérleti telepen felállított alkotás vélhetően akkor került a Vásárhelyi úton az árokba, amikor a területen megépült az Ikarus-gyár. Darabjainak további sorsáról később döntenek, az osztályvezető azonban rámutatott, jó lenne olyan helyen újra felállítani, ahol védettséget élvez és meg tudják óvni a további állagromlástól, s ahol be tudja tölteni azt a szerepét, amire 1931-ben szánták. Rámutatott, a 40-es évekből további 8-10 olyan pilóta neve ismert, akik repülés közben vesztették életüket, érdemes lenne megfontolni a most megtalált emlékmű másolatának felállítását, amelyre az ő nevük is felkerülne. Helyszínként ­ismét a börgöndi reptér vetődött fel.