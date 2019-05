A középbogárdi alkotó a természetfotózásban találta meg önmagát

A család már a szükséges időt megduplázva indul útnak – azért, hogy ha valami szépet, különlegeset látnak, meg tudjanak állni.

Valahogy így kell elképzelni az életet egy természetfotóssal. Ezt pedig első kézből tudjuk, hiszen az imént felvázolt „zsánerképet” Dobrosiné Sipos Ágnes mesélte el nekünk. Az eredetileg Balatonszabadiból származó alkotó idestova tizenöt éve él a közigazgatásilag Lajoskomáromhoz tartozó Középbogárdon. Férje tősgyökeres lakója a településrésznek, Ági költözött hozzá. Így élnek – közös gyermekükkel, a lassacskán kilencéves Bogival együtt – a családi házban.

– Nagyjából Bogi születésével egy időben kaptam meg az első digitális fényképezőgépemet. Először csak a lányunkat fotóztam, aztán a saját családomat, végül másokat kezdtem el megörökíteni. Szeretek ennek a hobbinak hódolni – mesél a kezdetekről Ági, aki alapvetően Siófokon dolgozik diszpécserként, vagyis a fotózás valóban hobbiként szerepel az életében.

Őt és a munkáit azonban sokan ismerik: több család felkérte már közös fotók elkészítésére, s az sem ritka, hogy – ingyenesen – iskolákban osztályokat örökít meg, vagy meglepetésfotókat készít egy-egy „megrendelőről” anyák napjára, karácsonyra. Egy idős pár egyszer őt kérte fel arra, hogy a Balaton környékéről készítsen nekik képeket, míg mások a Bokodon található, lebegő faluként ismert stégekről szerettek volna egy fotósorozatot általa. Ági fotóira tehát nem csak a környékbeliek figyelnek fel – aminek oka az egyedi látásmód, az egyedi láttatás lehet.

– A fotóim kimondottan túlszínezettek, túlszaturáltak. Az biztos, hogy nem tökéletesek, főleg a portréim, de ahhoz, hogy ebben fejlődjek, fotósiskolába kellene járnom. Mindenesetre a természetfotóimról rossz visszajelzés még nem érkezett: a kattintásnál és az utószerkesztésnél a valóság és a misztikum közötti állapotot szeretném megmutatni, azaz a valóságot és egy kicsi pluszt adok – vallja munkáiról az alkotó. Ági – mint arra utalt is – autodidakta módon sajátította el eddigi tudását, az alapokat (beleértve a gép funkcióit, használatát) YouTube-videókon keresztül tanulta meg. A sok fotózással pedig reméli, még inkább fejleszti ismereteit.

Visszakanyarodva a visszajelzésekhez: több elismerést is kapott már természetfotósként. A Crikvenicán eltöltött nyaralása után fényképeinek egy részét egy fotómegosztó portálon publikálta, s miután képeit egy utazási iroda meglátta, engedélyt kértek tőle azok használatára. Mindemellett a Köpönyeg és az Időkép nevű időjárásjelző oldalakon a „Dobrosi” vízjellel ellátott képeknek is ő a tulajdonosa. Mint meséli, kezdetben maga küldte be a fotókat az említett oldalak szerkesztőinek, ám a kapcsolat annyira kinőtte magát, hogy most már a szerkesztők kérnek tőle képeket, s sok esetben az azokon látható (meteorológiai) jelenségekre is magyarázatot adnak neki.

– Ismerem a korlátaimat, de fanatikus vagyok. Az utazások közben, a senki földjén sokszor olyan részleteket veszek észre, amit valószínűleg más nem – mondja a fotós, akinek most, édesapja betegsége idején különösen nagy segítséget jelent, hogy van mibe kapaszkodnia, van miből erőt merítenie…