Csókakő a sport terén is őrzi a hagyományait

A sötét huszár, amelyet Kosztics László fafaragó készített a 100. csókakői sakkbajnokságra, vasárnap délután is ott állt a művelődési ház asztalán azoknak a kupáknak a társaságában, amelyekért a küzdelem folyt.

Az első csókakői sakkversenyt Heltay Imre, a falu akkori jegyzője és segédje, a későbbi jegyző, Pongrácz Ferenc szervezte meg 1919. február 22-én. A megmérettetéseknek két érdekessége is van: egyfelől, hogy annak idején is ugyanebben az épületben, vagyis a művelődési házban tartották a versenyt – igaz, az épület mára jócskán megújult és modernebb lett –, másfelől, hogy valóban minden évben, még a második világháború és az 1956-os forradalom viharai közepette is megtartották. Ahogy azt Fürész György polgármester, a versenyt levezető bíró elmondta, a szpartakiádok idején, a 60-as években volt a csúcspont, akkor volt olyan év, hogy ötvenen is asztalhoz ültek Csókakőn, ám a verseny történetének akadt mélypontja is, amikor mindösszesen 5-6 nevező jött össze a faluból.

A 102. bajnokságon 12 nevező, köztük 2 hölgy és 4 gyerek indult, hogy megküzdjön a legjobbnak járó címért a fekete-fehér táblákon. A férfiak között két „nagy öreg” is ott volt a művelődési házban, akik a 80-as évektől kezdve minden évben részt vettek a versenyen. Steiner László korábbi NB-s sakkozó, sokszoros falubajnok, aki minden évben lelkes szervezője a Csókakői falubajnokságnak és a Falunapi szimultánnak is, nagy vetélytársa pedig Kiss Miklós, aki egykor a kisbér-ászári egyesület oszlopos tagja volt.

Mellettük azonban megjelentek a feltörekvő nemzedék tagjai is. A 102. verseny kapcsán Fűrész György azt is megemlítette, Csókakő más sportágakban is ragaszkodik a hagyományai­hoz, hiszen télen a 42. Téli Kupát rendezték a kispályás fociban, de az asztaliteniszezők is már 61. alkalommal mérhetik össze a tudásukat néhány hét múlva.