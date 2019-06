Címzetes orvosi kinevezéseket is átadtak a Semmelweis-napi ünnepségen Fehérváron

Semmelweis-napi ünnepség keretében köszönte meg a város önkormányzata a város egészségügyi területén dolgozóknak a munkáját szerdán, a Hiemer-ház báltermében.

Semmelweis Ignác domborművét az idei évben a város nevében Cser-Palkovics András – az eddigiektől eltérő módon szokatlanul – egymaga koszorúzta meg a Semmelweis-napon – ám ennek egyetlen oka volt: az idei évben ez a környék is építési terület, így a város egészségügyi szakdolgozóinak szimbolikus köszöntése ezúttal a Hiemer-ház báltermében kapott helyet.

Itt köszönte meg a város vezetője többek közt a háziorvosoknak az együttműködést, mégpedig azért, hogy az érkező források, illetve előre vetített együttműködési tervek mellett saját maguk, anyagilag is fordítanak rendelői környezetükre, eszközeikre, fejlesztésekre. A háziorvosok várossal kötött megállapodására is kitért, melynek keretében néhány éven belül elérhető, hogy valamennyi rendelőintézet olyan minőségű legyen, olyan eszközparkkal ellátott, amely megfelel a 21. századi kihívásoknak.

– Ám a legfontosabb ezen a területen is az ember, az ebben a rendszerben működő és a működtetést szakmai értelemben is biztosító szakember. Akikre mindig lehet számítani a városban – ez igaz a jogszabályi, illetve az önként vállalt és esetleg a város által kért feladatok ellátása terén is – tette hozzá a polgármester, aki még nagyon sokakat kiemelt a hatóságoktól kezdve az egészségügyi szakdolgozókig.

Díj a főorvosnak

A Székesfehérvár Egészségügyéért Díjat is átadták, melyet ezúttal Szabó Tamás nyugalmazott főorvos belgyógyász, gasztroenterológus vett át szerdán. Méltatásán kiderült: a sokak által ismert és elismert fehérvári szakember a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte általános orvosi diplomáját 1966-ban, majd gasztroenterológiából tett szakvizsgát. A fehérvári kórház I. számú belgyógyászati osztályán kezdte a pályáját, majd 2007-ben ment nyugdíjba. Mint kiderült, a jelenleg aktív fehérvári háziorvosok közül sokan neki köszönhetően szerezték meg a belgyógyászati szakvizsgájukat.