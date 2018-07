Székesfehérvár elmaradhatatlan ismérve a cégér II. rész

A koronázóváros nemcsak történelmi utcáiról, patinás épületeiről híres, hanem ötletes, látványos cégéreiről is.

Mint előző részünkben olvashatták, megkíséreljük Székesfehérvár cégéreit bemutatni Olvasóinknak. Az előző részben elsősorban a Fő utcai cégéreket válogattuk össze, de a teljesség igénye nélkül. Így most sorra kerülnek a Kossuth utcaiak, az Ady utcaiak, a Fő utcáról is betekint még egy cégér, valamint még több, kisebb utcában is lencsevégre kaptunk cégéreket.

Az Ady utca jellegzetes macskás cégére mellett nem mehetünk el szó nélkül. Az Ady Bár és Galéria duplán cicás cégére üde színfoltja a magas épületeknek.

A Fő utcai Vajda János könyvesbolt cégére. Igazán egyedi darab, két, egymásnak nyitott könyvet és hanglemeztokot ábrázol. A könyv borítóján A betű, szöveges felén a book livre buch felirat olvasható. A cégér másik fele egy nyitott hanglemezborító, melynek borítóján egy R betű, szöveges felén a record disque felirat. Ecsedi Mária keze munkája, 1990-ben készült.

Étterem a Fő utcán. Mi más is sugallhatná ezt számunkra, mint két, keresztbe tett, óriási evőeszköz?

A Juhász Gyula utcában található Flaschner műköszörűs cégére, mely már ötven éve jelöli a kések élezésének mesterének boltját.

Az Oskola utcai Hiemer-ház Café & Coctail Bar cégére kissé kilóg a sorból, mert nem ábrázol semmilyen figurát, csak az iniciálét:

Formás teáskancsó a bögrés boltnál.

A Fekvő Katona Söröző cégére a Kossuth utcán. A Söröző nevét stílszerűen a kocsma mellett elhelyezkedő első világháborús emlékműnek köszönheti. Az épület falát két cégér díszíti, a kakasos korcsmárosné:

És a kupáját emelő vitéz. Mindkét mű Ecsedi Máriáé, 1988-ban kerültek a falra.

Egy órás a Kossuth utcán. Zsebórát formázó cégér – egyszerű és ötletes.

Papír- és írószerbolt cégére. Imádjuk a lúdtollas, tintatartós megoldást!

Harsonáját fújó ördög és egy pelikán a Pelikán Udvar kapujánál. Palotás József munkája, 1987-ből.

A Belvárosi üzletház hallásvizsgálatot végző üzletének cégére:

A Várkert üzletházának cégére jó magasan lóg a fejünk felett, így ha nem a lépcső felől közelítjük meg a Romkertet, talán észre sem vesszük. Ötletes és egyszerű, várat formázó cégér.