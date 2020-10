Budapest–Balaton Fejér-kerékpárút: a munkálatok hamarosan elkezdődhetnek

Évek óta ismert a Budapest–Balaton kerékpárút megvalósításának álma, amely kiemelt kormányzati beruházásként valósul meg az elkövetkezendő években Fejér megyében is. A projekt állásáról a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t (NIF) kérdeztük, de közben egyéb információk is kiderültek arról, miért húzódhatott a kivitelezés.

Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos épp egy évvel ezelőtt egy székesfehérvári rendezvényen említette meg a Budapest–Balaton kerékpárút fejlesztésének Fejér megyét érintő helyzetét, amelyről azonban azóta is csak az etyeki szakaszig vannak gyakorlati információk. Igaz, akkor sem ígért ennél többet a kormánybiztos, aki azt mondta: 2021-ig a Budapest–Etyek szakasz kivitelezése valósulhat meg.

Nehézségek árán

Az elmúlt egy évben azonban nem lehetett tudni, milyen helyzetben vannak a nyomvonalak, kivitelezések, pedig a NIF honlapján azt írták például a második szakaszként feltüntetett Etyek–Velence szakaszra, hogy a kivitelezés közbeszerzése 2019 decemberében megindult. Információmorzsák azonban mégis vannak – például az, hogy a tervezett, körülbelül 100 kilométeres szakasz 300 métere miatt hónapokig biztosan állt a projekt. Pázmándon a vadászházi út egy része kapcsán fordult először a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz az egyik érintett ingatlantulajdonos, a nyomvonal felülvizsgálatát kérve – ám a keresetét elutasították, azzal az indoklással, hogy a nyomvonal kialakítása jogszerű volt. Ezután a Kúriához fellebbezett, amely szintén elutasította a kérelmet. Itt tehát tavaly májustól novemberig bírósági tárgyalások lassították a folyamatot, melynek végén jogerős döntés született, hogy a kiemelt beruházásként kezelt projekt keretein belül megvalósítható a fejlesztés. Azóta a szerződéseket megkötötték az érintett ingatlantulajdonosokkal.

A Fejér Megyei Hírlap érdeklődésére a NIF megerősítette: a nyomvonal minden település esetében kialakult, valamint a teljes Budapest–Balaton kerékpáros útvonalon építési engedéllyel rendelkező műszaki tervdokumentáció áll rendelkezésre

A kerékpáros útvonal projektje több szakaszból áll

A Budapest–Etyek szakasz kapcsán a NIF azt a tájékoztatást adta, hogy a megyét érintő etyeki útvonal kivitelezése 2020. március 16-a óta folyamatban van, a tervezett befejezése pedig 2021. szeptember 30-ig várható. A másik rész Etyek és Tordas között húzódik majd, melynek kivitelezési közbeszerzése az idei év harmadik negyedévben lezárult, a vállalkozási szerződést a tervek szerint most októberben írják alá. Ezt a vonalat 2022. második negyedévében szeretnék átadni a kerékpárosoknak.

A Tordas és Velence közötti szakasz kivitelezési közbeszerzése is megkezdődött mostanában – 2020. harmadik negyedévben –, jövő év elején tervezik megkötni a vállalkozási szerződéseket, a munkálatokat pedig 2022. második negyedévében szeretné lezárni a NIF. Ezt követi a Velence–Székesfehérvár közötti rész, melyből első ütemben Kisfaludig valósítják meg a kerékpárutat. Az idei, novemberi szerződés-aláírásokat követően kezdődhet a munka, amely remélhetőleg jövő év második felében el is készül. A munka ezután a Székesfehérvár–Polgárdi közötti szakaszon folytatódik, melynek az úrhidai körforgalomtól kezdődő nyomvonalát 2022 közepén szeretnék megépíteni. Ezzel egy időben tervezik a Polgárdi–Füle közötti szakasz kivitelezési munkálatainak befejezését is. Itt záródik le a Fejér megyét érintő szakaszok megvalósítása. A megyét átszelő kerékpárút az alábbi településeken halad majd át, vagy érinti azokat, délről északra haladva: Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Füle, Kőszárhegy, Polgárdi, Szabadbattyán, Székesfehérvár, Székesfehérvár–Kisfalud, Pákozd, Sukoró, Velence, Nadap, Pázmánd, Kajászó, Tordas, Gyúró és Etyek.