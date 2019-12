Bővül a fizetős parkolók száma Székesfehérváron

Jó hírünk van a Horvát István lakótelep parkolóit magától értetődően használó, igazolványuk szerint a szomszédban lakó autó­tulajdonosoknak.

2020 júliusától a Balatoni út 3–15. közötti terület, a Deák, a Lövölde, az Árpád utca és a kapcsolódó lakótelepi parkolók, a Lövölde utca 2–16. és 18–24. sz. társasházak mögötti helyek, a Lövölde utca–Tüzér utca és Erzsébet utca által határolt lakótelepi parkolók, a Széchenyi utca 29. előtti terület, illetve a Horvát István lakótelep és a Kölcsey utca parkolói bekerülnek a fizetős övezetbe.

Közgyűlés döntse alapján

A Horvát István lakótelep parkolóinak „otthonos” használói a Horvát István utca 1–11., a Széchenyi utca 36–48. és a Prohászka út 55–65. számú lakásukban élők is.

– A felsorolt épületek parkolói a lakótelepen vannak, így az ott élők is jogosultak a lakossági bérlet váltására – ismertette Nagy Zsolt, az önkormányzat közlekedési irodájának vezetője; éves díja ötezer forint. – A fizető övezetekbe történő bevonáskor a legfontosabb alapelv, amelyet a közgyűlés követ, hogy mindannyiszor lakossági igényre történik. A társasházak döntést hoznak, a közös képviselőkön keresztül jelzik az önkormányzati képviselőknek az igényt, és ha az ott élők többsége támogatja, akkor kerül a rendeletmódosítási javaslatba egy-egy terület. Minden lakossági fórumon elmondjuk ezt. A legutóbbi közgyűlésen meghozott döntésnek is ez volt az alapja – fogalmazott.

Előzmények:

