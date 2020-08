Boldogan használják az új úttestet és átkelési szakaszt a lakosok

Régi vágya teljesült a két településrész lakóinak, mikor elkészült az új út. Az első tapasztalatok kedvezőek, bár mindenkinek nem lehet a kedvére tenni, volt olyan olvasónk, aki szerint az átkelési szakasz nem megfelelő kialakítású, ami miatt nehezen fordulnak a kamionok. Erről, illetve a további fejlesztési tervekről kérdeztük a falu vezetőjét.

Gömbösné Rostaházi Judit polgármester kérdésünkre elmondta: – A tapasztalataink az úttal jók. Kényelmesebben haladhatunk, de a megújult és kiszélesedett burkolat miatt a forgalom sebessége is érezhetően felgyorsult. A biciklisek is szívesen használják az Isztimérre vezető, felújított utat. Ezt a későbbiekben ki szeretnénk használni, és tervezünk párbeszédet a sportolókkal, hogy minél többen keressék fel a falunkat. Ennek részeként az isztiméri templommal szemben egy ivókút és pihenőpad kialakítását is szorgalmazzuk, hogy kerékpározás közben felfrissülhessenek az erre járók. Az új szakasz tervezésekor igyekeztek a szakemberek a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni a gázolás kockázatát, és egyelőre eddig balesetről nincs is tudomásunk.

A kritikával illetett átkelési szakaszról a vezető úgy nyilatkozott: – A kereszteződés kialakítása a jogszabályoknak és forgalombiztonsági szempontoknak megfelelően történt. A kihelyezett plusztükör teljesen beláthatóvá, biztonságossá teszi a kereszteződést. Persze, még meg kell szokni az új pályaíveket, de szerencsére az elenyésző számú kamionok miatt forgalomlassulás nem érezhető.

– Mint minden közösségben, itt is vannak elégedetlenkedők és másként gondolkodók, cselekvők és nekünk az ő érdekeiket, hozzászólásaikat is figyelembe kell venni. Való igaz, hogy további finomhangolások még inkább javíthatnak a helyzeten, ugyanis az átkelőbe Iszkaszentgyörgy felől érkezve, Fehérvárcsurgó felé kanyarodva a gépkocsivezetők nem a kialakított, burkolattal ellátott pályaíven haladnak, hanem levágják a kanyart, ezáltal az útpadka kavicsburkolatát felhordják az úttestre. Ez főként a biciklisekre jelent veszélyt, ezért a kavicsfelhordást jeleztük a Magyar Közút műszaki ellenőrének. Szerencsére bírunk tőlük egy ígérvénnyel, mely szerint a szóban forgó ívre az út szélét jelző műanyag oszlopokat helyeznek ki, de addig is többször lesöprik a felhordott kavicsot – tette hozzá a polgármester. – Az árkok rendbetételét is folytatni kell. Jövőbeni terveink között szerepel a csapadékvíz elvezetése súlyos problémájának a megoldása. Ez egy komplex feladat, melynek során figyelembe kell venni az isztiméri Somhegy kiterjedt vízgyűjtő területét, amely a két településrészen áthaladva a csurgói víztározó irányába vezeti el a felszíni csapadékvizet, és ezzel összefügg a belterületi útjainak felújítása is.

Megtudtuk, egy nyertes pályázat az isztiméri Turista utca burkolatának felújítását célozza. Ez az útszakasz köti össze a Sport utcát a Köztársaság utcával. A Sport utcában pedig a szilárd burkolat is várat magára.

– Ezen fejlesztések kiemelt helyen szerepelnek a terveink, feladataink között, ám feladat rengeteg van. Az utak kialakításánál fontos a településen várakozó autóbuszok elhelyezésének a problémája. Ezt is kiemelten kezeljük és vannak is elképzeléseink, ám ehhez jelentős anyagi forrásra van szükség.

Rövidesen átadják a felújított rendelőt és az ahhoz tartozó szolgálati lakást is. A rendelő előtti parkoló kialakításánál nagy segítség a falunak Angeli József alpolgármester folyamatos jelenléte, aki jó érzékkel felügyeli a parkoló és környezetének kialakítását.

A polgármester számít a falu lakosságára is, ezért a közeljövőben ismét társadalmi munkát szerveznek. A búcsú előtti temető-karbantartást is ilyen módon végezték el, és éppen ezen a sikeren felbuzdulva hívják majd össze újra a faluért tenni akaró lakosokat.