Bendi Lajos: az újabb csurgói kastély alapkőletételének margójára

A közelmúltban alapkőletételre került sor, mely az első fizikai aktusa a Károlyi-kastélyhoz tartozó, romos nagyistálló felújításának. Nem ez az első eset, hogy nagy dologra készülnek az ősi birtokon, hiszen időről időre újabb és újabb alapköveket vagy még inkább mérföldköveket tesznek le a kastély megmentésének nem mindig rögtelen útján. Ennek apropóján beszélgettünk Bendi Lajossal, az alapítvány képviselőjével.

Mi a Károlyi József Alapítvány hosszú távú programja?

– Az alapítvány programjának két fő célja Magyarország kiemelkedő értékű klasszicista kastélyegyüttesének felújítása és a nagyközönség számára történő bemutatása, valamint az alapító, Károlyi György – hazánk párizsi nagykövete – szándékának megfelelően az európai kultúra megismertetése a hazai érdeklődőkkel, és a magyar kultúra közvetítése külföld felé.

Már most is közkedvelt turisztikai látványosság, milyen fejlesztések várhatók még a jövőben?

– Az 1994-ben kezdődő kastélyfelújítás egy több évtizedes folyamat, melynek eredményeként 2013-óta már a teljes kastélyépület látogatókat tud fogadni. Ennek a folyamatnak a következő kiemelt mérföldköve a nagyistálló napjainkban megkezdődő felújítása. A több mint 50 hektáros birtok teljes felújítása 2023-ra, a Nemzeti Kastély és Várprogram második ütemében fog megvalósulni. A Károlyi József Alapítvány által üzemeltetett kastély és a hozzá tartozó ősfás kastélykert az elmúlt években a térség egyik kiemelkedő turisztikai célpontjává vált a Fejér megyei családok hétvégi kirándulóhelyeként, nemzetközi konferenciák, komolyzenei koncertek, esküvők, rendezvények helyszíneként.

Nemcsak impozáns épület és kert együttese, hanem kulturális központ is. Hogyan vészelik át a járványt?

– A kastély látogatottsága 2019-re meghaladta a 33 ezer főt, és a Covid-járvány ellenére, bár a rendezvényeink elmaradtak, a kastélyba és a parkba érkező vendégek száma nem csökkent jelentősen. Ehhez a nagyszabású feladathoz sok ember munkájára van szükség, emiatt úgy alakult, hogy a csurgói kastély mára a település egyik jelentős foglalkoztatójává vált. Az alapítvány szándékai szerint az itt dolgozók nem csak munkahelyet, de megbízható jövőképet is kapnak. Ez különösen látható volt a koronavírus-járvány tavaszi veszélyhelyzet idején, hiszen a turisztikai és vendéglátói ágazatban történő jelentős elbocsátásokhoz képest, a kastély egyetlen egy alkalmazottjától sem vált meg, sőt, kiemelt céljának tekintette a munkahelyek védelmét. Ezt úgy érhettük el, hogy a karanténidőszakban a szakácsok, pincérek, recepciósok is segítettek a park és a kulturális központ fenntartási munkáiban.

Mik az alapítvány távlati tervei?

– A most megvalósuló fejlesztéssel újabb turisztikai vonzerő jön létre a kastélyban, amely a régió turizmusa számára is jelentős változást hozhat. A cél, hogy Fehérvárcsurgó kastélya többnapos látogatási helyszínné váljon, mely a program befejezésekor elérhető közelségbe kerül majd. A létrejövő új helyszíneken új kulturális aktivitásokat is tervezünk, melynek legfontosabb eleme a komolyzenei rendezvények, mesterkurzusok és a képzések kibővítése minden korosztály számára. A szűkebb régióban megvalósított szakmai együttműködés, mely több környékbeli műemlék-hasznosító partner közt a napokban jött létre, egész Fejér megye turizmusára is élénkítő erővel hathat. Ha minden a tervek szerint halad, 2021 karácsonyán már újonnan megnyíló kiállításokkal találkozhatnak az érdeklődők, ha ellátogatnak a Károlyi-kastélyba.