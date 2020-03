Balul elsült bankjegyfertőtlenítés, változások a tömegközlekedésben – Ezt olvastátok múlt héten

A koronavírus begyűrűzése sajnos életünk minden területén változásokat okoz, így nem csoda, hogy az elmúlt hét legolvasottabb cikkei is szinte mind e téma köré csoportosulnak.

Tűzvédelmi felhívást tett közzé a Tűzvédelmi Kirendeltség

A társasházban élők biztonsága érdekében tűzvédelmi felhívást tett közzé a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség. A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet idején egyre többen tartózkodnak otthon, és a bevezetett intézkedések kapcsán állandósulhat a folyamatosan a lakásukban tartózkodó személyek száma. A Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi felhívásában azokra a biztonsági előírásokra, magatartási formákra tér ki, amelyekre a társasházi közösségeknek fokozott figyelmet kell fordítani, melyeket részletesen a cikkben olvashatnak.

Elhunyt Sió Attila

Tragikus hirtelenséggel, életének 59. évében elhunyt Sió Attila, a Videoton SC egykori korosztályos válogatott atlétája, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola testnevelő tanára, különböző hazai és nemzetközi bajnokságokon, atlétikai versenyeken aktívan közreműködő országos minősítésű versenybíró. In memoriam cikkünket itt találják.

Egyre több a koronavírusos megfertőződés a Velencei-tó környékén is

Az egyik patikus olyan tüneteket észlelt magán, amik miatt először önkéntes karanténba vonult, majd mivel pozitív lett a koronavírustesztje, a további fertőzések elkerülése érdekében a gyógyszertárat bezárták. Egyre több budapesti lakos költözik le a tó köré, hogy elkerüljék a vírust, ezért a velencei polgármester a hirtelen megduzzadt lakosságszám miatt kötelezővé tette a szájmaszk viselését a „lakosság ellátását szolgáló üzletekben, intézményekben”. Így a helyi boltokba, patikákba, postára senki nem mehet be szájmaszk nélkül. Egy helyi lakos igazoltan is beteg, külföldről hazaérkezvén karanténba vonult, és az itt töltött idő alatt jelentek meg nála a tünetek.

A tömegközlekedés alaposan megváltozik

A tovább csökkent forgalom miatt a szombati napokra érvényes menetrend lépett életbe a helyi közösségi közlekedésben hétfőtől Székesfehérváron. Azonban sokaknak még most is dolgoznia kell, ami pedig azt jelenti, hogy továbbra is vannak olyan buszok, főként a műszakváltások időszakában, amik zsúfoltak, tehát a kért másfél méteres távolságot lehetetlen betartani. Emiatt mentesítő járatokat kellene bevezetni – írta Cser-Palkovics András, melyről a Volánbusz Zrt. dönt majd a napokban. Az egészségügyi dolgozóknak pedig ingyenes lesz a tömegközlekedés április elsejétől.

Busz- és vonat-bérleteinket és -jegyeinket díjmentesen visszaválthatjuk, kicserélhetjük, március 25-étől a Volánbusz minden helyközi járata – további intézkedésekig – a tanítási szünet idején érvényes menetrend szerint közlekedik az egész országban.

Olvasónk fertőtleníteni akarta bankjegyeit, pórul járt

Nyugdíjas olvasónk a tévében látta, hogy a bankjegyek házi fertőtlenítésének egyik lehetséges módja a vasalás. Kipróbálta, s a húszezres bankjegyekről foltokban eltűnt a festék. Cikkünkben olvashatják, hogyan érdemes hát fertőtleníteni a bankjegyeinket úgy, hogy azoknak semmi baja ne történjen.