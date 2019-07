Bajuszosok csapdában – Jól lehetett ragadozó halakat fogni

A 29. héten kellemes időben látogathattak a Velencei-tóhoz a horgászok, hiszen még nem tört ki ismét a kánikula, azonban véget ért az esős, hűvösebb idő.

A ragadozó halakra jótékony hatással volt a változás, több szép harcsa horogra került, de balinokat is jól lehetett fogni – tájékoztatta lapunkat Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi halőreinek csoportvezetője. Egy pákozdi horgász egy sikeres hajnali pontyozás után még pergetett kicsit csónakjából, jutalma egy félméteresnél nagyobb csuka lett.

A békés halra horgászók nem panaszkodtak, jól evett a keszeg, s a pontyok is aktívan táplálkoztak. Egy baráti társaság tagjai például négy nap alatt 22 darab pontyot fogtak, közöttük több példány 4 kilogramm felettinek bizonyult: a zsákmány nagy részét visszaengedték a hullámok közé, hogy legyen másnak is szerencséje. Az amur fogása is „beindult”, többet akasztottak a héten, bár mindegyiket nem tudták kiemelni, mert szákolás előtt elszabadultak a horogról. A víz halgazdálkodási hasznosítója, a Magyar Országos Horgász Szövetség háromnyaras, azonnal fogható méretű pontyokat telepített az elmúlt napokban a Velencei-tó arra alkalmas helyszínein, s ezt a tevékenységét a következő napokban is folytatja majd.