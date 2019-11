Az iparűzési adóval a zámolyiak is jól járnak

Újraindítják a termelést abban a bányában, amelyet a háború után már használtak, és amely a mostani bányaterülettel szemben, az út túloldalán, Zámoly-Disznóhegyen található.

Erre a területre már a 70-es években megvolt a műszaki üzemi terv, de a mai napig csak ritkán és kisebb mértékű kitermelés folyt rajta. A Dolomit Kft. ügyvezetője a mostani változást nem kapacitásbővítésnek, inkább súlypontáthelyezésnek nevezte, mivel a jelenleg használt terület tovább már nem bővíthető, viszont az éves kitermelés mennyiségének megtartásához újabb terület termelésbe vonására van szükség.

A társaság szerint nincs ok aggodalomra a régi bánya újranyitása miatt

Kiemelte, a kitermelés során kémiai anyagot nem használnak és csak minimális veszélyes hulladék keletkezik. Igen ám, de ennek a területnek a szomszédságában művelés alatt álló szőlők vannak, amelynek tulajdonosai féltik a pinceépületeket a robbantások káros hatásaitól – szerintük már vannak látható repedések a pincéken –, illetve attól, hogy a levegőbe került por károsan hat a termésre, sőt annak egy része Zámolyra is bekerül. Ezért biztosítékot szeretnének arra, hogy a bánya okozta károkat biztosan megtérítik. Ezzel egy időben tartanak a településen átmenő, megnövekedett teherautó-forgalomtól is.

A társaság részéről elhangzott, csak heti egy robbantást terveznek, azt is a legmodernebb technikával és mivel tavaly decembere óta összesen hat robbantás történt a területen, az nem okozhatott látható kárt a pincékben. Ha mégis panaszra kerülne sor, annak természetesen megvan a hivatalos útja, módja. A megyei kormányhivatal munkatársa elmondta, hogy augusztus 7. és szeptember 5. között telepített, automata mintavevő eszközzel mérték a szálló port és az eredmény minden esetben jóval a meghatározott határérték alatt maradt. Megjegyezte, a kőfejtés egyébként a legjobban ellenőrizhető ipari tevékenységek közé tartozik. A Dolomit Kft. képviselői arra is rámutattak, mivel a terület közigazgatásilag Zámolyhoz tartozik, ezért a jövőben a településnek fizetnek iparűzési adót, amivel a zámolyiak is jól járnak, de egyébként sem érdekük, hogy perben és haragban álljanak bárkivel.