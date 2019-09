Az egyik óvodás motorral érkezett a dégi általános iskola udvarába

Az eszköz két lábbal hajtható volt, így megbocsátható a döntés: szeptember 20-án ugyanis az autómentes napot és az Európai Mobilitási Hetet egyszerre „ünnepelték” a Fejér megyei településen.

Ez volt a második év, hogy Dég is csatlakozott a megmozduláshoz – tudtuk meg Gárdonyi Sándorné polgármestertől, aki megnyitóbeszédében azon nyomban köszönetet mondott Lászlóné Kovács Márta igazgatónak, valamint a pedagógusoknak, diákoknak, óvodásoknak és a további segítőknek az aktív szervezésért, részvételért.

A lehetőség szerint minél több embert megmozgató program során ebben az évben a séta és a közlekedési szabályok megfelelő ismerete állt a középpontban, így a dégi óvodások, iskolások – életkoruknak megfelelően – a településen gyalogoltak, kerékpároztak, valamint közlekedési vetélkedőn vettek részt.

A program keretében – amely támogatással is járt – az önkormányzat új sporteszközöket vásárolhatott a két intézmény részére. Erre, illetve a teljes dégi eseményre ezentúl egy citromsárga karkötő és egy kék nyakbaakasztó is emlékeztet: a színek a település zászlaját idézik, a nyakpánton pedig az „Európai Mobilitási Hét – szeptember 20. – Dég” felirat olvasható.