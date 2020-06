Átokká lett az égi áldás – Több megyei településen is problémát okozott a heves esőzés

A megye több részén is számtalan települést öntött el villámárvíz a hétvégi heves esőzések következtében.

A rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt helyenként fél méter magasan hömpölygött a víz az utakon. A lezúduló eső betört a lakóházak udvarára, pincéket, alagsori helyiségeket öntött el Mányon, Bicskén, Gyúrón, Válon, Tabajdon, Alcsútdobozon, Vértesbogláron, Csákváron, Nádasdladányban és Felcsúton is. Vértesacsán a patak kilépett medréből. A villámárvíz miatt jelentős sár került az utakra, amely a csapadékelvezető rendszereket is feltöltötte, ezzel akadályozva, nehezítve a víz elfolyását.

Mint arról Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivő tájékoztatott, a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók 72 alkalommal szivattyúzással segítették a víz visszahúzódását, tizenkét helyszínen fakidőlések miatt avatkoztak be. Felcsúton két házra is fa dőlt, míg Alcsútdoboznál a 811-es utat torlaszolta el egy kidőlt fa. A legösszetettebb beavatkozásra a legnagyobb esetszámmal Gyúrón került sor, ahol százötven ingatlant érintett a villámárvíz, és ezekből száznál volt szükség védekezésre, homokzsákok kihelyezésére, vízeltávolításra. A hordalékos, sáros víz Gyúrón kettő családi házba is betört, az egyikből egy csecsemőt, két nagyobb testvérét és a szüleiket az érdi hivatásos és a martonvásári önkéntes tűzoltók a kisbaba ruháival és ellátáshoz szükséges eszközeivel az ablakon és az ajtón át mentették ki, majd saját terepjárójukkal a család rokonainál helyezték őket biztonságba.

Vértesacsát vasárnap délután nagyjából 14 óra körül érte el az eső, s délután körülbelül 18 óráig helyenként 100 milliméternyi csapadék is lehullott. A községet átszelő patak megáradt, s három házat öntött el a Patóhegyi és Vörösmarty utcákban nem több mint húsz perc leforgása alatt, másutt pedig az iszap tört be lakásokba. Az egyik otthonban élőket, egy hattagú, négygyermekes családot ideiglenesen ki kellett költöztetni.

– Volt már hasonló eset a korábbi években, de talán soha ekkora nem volt még a baj – mondta el lapunknak Kovács Zoltán polgármester. Az önkormányzat megtette a szükséges intézkedéseket a helyzet normalizálása, valamint az átmenetileg hajlék nélkül maradtak megsegítése érdekében. Nagyon sokan kivették a részüket önkéntesként a munkából, nélkülük még további károk keletkeztek volna.

A villámárvíz és a viharkárok kezelésében a bicskei járási mentőcsoport képviseletében a bicskei, a csákvári, a vértesboglári és az alcsútdobozi önkéntes tűzoltók, a martonvásári járási önkéntes mentőcsoporttól a martonvásári és a váli önkéntes tűzoltók, míg a székesfehérvári járási mentőcsoport tagjaként a Fehérvári Tűzoltó Egyesület, a gárdonyi járási mentőcsoport képviseletében pedig a velencei önkéntes tűzoltók vettek részt. A vízeltávolítások során a mentőcsoportok körében korábban pályázaton elnyert szivattyúk mindegyikét átcsoportosították és bevetették.

A víz visszahúzódásával a lerakódott hordalék miatt több településen jelentős munkát ad az utak és a csapadékelvezető rendszerek takarítása.