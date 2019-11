Arcok és valós történetek kerülhetnek a számok mögé

A többi között a Magyar Nemzeti Levéltár és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum is bemutatta az I. világháborúra vonatkozó adatbázisait és veszteségnyilvántartását azon a konferencián, amelyet kedden délelőtt tartottak a Fejér Megyei Levéltárban és amelyet gyűjtőköri nappal is egybekötöttek.

1565 nap, több mint 15 millió áldozat, 3,5 milliónál több magyar hadifogoly, akik közül csak mintegy félmillióan tértek haza – a Nagy Háború számai. Nevek, arcok, történetek nélküli statisztikai adatok. Ez is megváltozhat az országban több helyen is létrejött, hatalmas adatbázisoknak köszönhetően. A Fejér Megyei Levéltár is megpróbálta a polgári anyakönyvekből azonosítani a két világháború áldozatait, amire korábban még nem volt példa. Adatbázisba került digitalizált formában a Fejér Megyei Hírlap összes száma is 1957-től napjainkig, így minden, ami a megyében történt és megjelent az újság hasábjain, visszakereshető.

Természetesen nem az összes adatbázis kutatható mindenki számára, de például a Fejér megyei I. világháborús emlékhelyek között – ami gyakorlatilag minden településen van – bárki kedvére nézelődhet. Ezek történetét teljes mértékben feldolgozták már, tudtuk meg Czetz Balázstól, a megyei levéltár igazgatójától. Ugyancsak nyilvános lesz a jövő év első negyedévétől az I. világháborús adatbázis, illetve az Arcanum Digitális Tudománytár is, ami egy korabeli kézikönyveket, folyóiratokat, napi- és hetilapokat tartalmazó digitális könyvtár. Ezen a dokumentumok kisebb része ingyenesen hozzáférhető, nagyobb része azonban csak előfizetési díj ellenében érhető el.

A konferenciával párhuzamosan kiállítás is nyílt a megyei levéltárban, amelyen bemutatják az egész megyében meghirdetett gyűjtésre eddig beérkezett emlékeket: az I. világháború idejéből származó főként tábori lapok, levelezőlapok, fényképek, hivatali dokumentumok láthatók a festménykeretekbe feszített zsákvászonra erősítve, amelyek között felbukkan egy korabeli órarend is. A történelem alsó nézetből, amelyek az egyszerű emberek életébe engednek bepillantást.

Az előkerült dokumentumok, ha nem is történelmi sorsfordító felfedezések, de mindenképpen kincsek a családok és az egyének életében. Több alkalommal indított már gyűjtést a megyei levéltár a Szent István Múzeummal karöltve, amelyet aztán a Trianoni Centenáriumi Emlékbizottság is felkarolt az idén. A gyűjtés nem zárult le, folyamatosan várják az elmúlt 100 év emlékeit a levéltárban, ahol az eddigiekből összeállt kis gyűjtemény a hét végéig tekinthető meg.