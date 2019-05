Anyának lenni a legjobb dolog a világon – Szuperanyuk Fejér megyéből

Anyának lenni egyszerre nehéz és csodálatos – nincs ezzel másképp három beszélgetőpartnerünk, akik az anyaságról és a családról vallottak.

A maroshegyi Kanizsayné Herke Zita öt csemetét nevel, és bár a gyerekek között nagy a korkülönbség, egy ekkora családot irányítani nem kis munka.

Mindig is nagy családot szerettél volna?

– Igen, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a férjemben ebben partnerre találtam.

Számodra nehéz összeegyeztetni a munkát és a családot?

– Szerintem nagyon nehéz összeegyeztetni a munkahelyi és a családon belüli feladatokat. Szerencsére részmunkaidőben dolgozom, ez sokat könnyít, és úgy gondolom, hogy több ilyen lehetőséget kellene biztosítani az anyák számára.

Mit jelent számodra az anyaság?

– Az anyaság számomra az élet természetes továbbvitelét jelenti. A gyermekekben megjelenik sok minden belőlünk, szülőkből, tanításainkból, amit aztán ők is tovább adnak az ő gyerekeiknek.

Hogyan szoktak felköszönteni anyák napja alkalmából a gyerekek?

– A köszöntés leginkább korosztálytól függ. Az óvodások lelkesen készülnek az oviban, később verset írnak, majd egy szál virággal köszöntenek. Illetve nálunk „nagycsaládos anyák napja” szokott lenni, ennek során a nagymamák, az anyukák, és az unokák közösen töltik el a napot.

Szíjártó Istvánné, Éva régóta dolgozik már buszsofőrként Székesfehérváron, ami valljuk be, nem tűnik egy túl nőies szakmának. Legalábbis régen nem volt az. Az idők azonban változnak, és Éva többedmagával bizonyította be a hitetlenkedőknek, hogy a nők igen is jó sofőrök!

Korábbi cikkünkben munkájáról kérdeztük, anyák napja alkalmából pedig arról faggattuk, hogy is tudta és tudja a mai napig összeegyeztetni munkáját az anyasággal:

– Nekem nem volt nehéz összeegyeztetni az anyaságot a mostani munkámmal. Szerencsére rengeteg segítséget kaptam és kapok a férjemtől, mind szakmailag, mint a háztartás terén, ami alól a gyermekeim sem kivételek. A fiamra, aki már 22 éves, például sokat számíthattam még a buszsofőri pályafutásom előtt is, sokat segített, nyugodtan rámertem bízni a kishúgát. Ő most 12 éves egyébként. Itt mutatkozott meg az előnye a 10 év korkülönbségnek, valamint annak, hogy önállóságra neveljük őket. Rengeteget segítenek Ők is a háztartásban. Teljes mértékben büszke vagyok rájuk, és úgy vettem észre, hogy ez kölcsönös. Lányunk szereti hangoztatni például, hogy az Apukája és az Anyukája is buszvezető.

Mennyire ünneplitek az anyák napját?

– Kimondottan nem ünnepeljük az anyák napját, mint mondjuk egy születésnapot, de természetesen minden évben megköszöntenek a gyermekeim. A közös ebéd után pedig elmegyünk a nagymamához és őt is megköszöntjük.

Mi a legkedvesebb emléked anyák napjáról?

– Leírhatatlan boldogság és örök emlék például anyák napján, mikor az akkor még 11 éves fiam a húga kezét fogva egy, a kertből szedett virágok alkotta csokorral, az egyéves kislányom pedig egy rajzzal odajöttek hozzám és annyit mondtak: „Anya, boldog anyák napját kívánunk!”. Ezt a sort pedig lehetne folytatni minden évvel, mindegyik fantasztikus élmény. Mindegy az, hogy mit adnak, csak az számít, hogy itt vannak nekem és boldog anyák napját kívánnak!

Portálunk felületén nemrégiben készítettünk interjút a TV2 nagysikerű sport-reality műsorában szereplő agárdi Kása Andrásról. Ezúttal nem őt, hanem menyasszonyát, egy agárdi áruházban dolgozó Ódor Brigittát állítjuk reflektorfénybe, hiszen négy saját gyermek és vőlegénye által még kettő édesanyja, valamint egy apró csöppség nagymamája is.

Általános igazság, hogy mindenkinek a saját gyermekei a legjobbak, legszebbek és minden anya a saját gyermekére a legbüszkébb. Értük érdemes élni és dolgozni is – kezd bele beszélgetésünkbe az agárdi édesanya.

Hogyan tudod a munkát a családdal összeegyeztetni?

– A legkisebb gyermekünk nem volt még 2 és fél éves, amikor munkába álltam azért, hogy mindenük meglehessen. Ez óriási lemondással járt, mivel így kevesebbet tudok velük lenni, néha egész vasárnapokat kell egymás nélkül töltenünk. Ilyenkor meg szoktak látogatni a munkahelyemen, hogy mentsük a menthetőt.

Mikor délutános műszakban vagyok, azt kicsit nehezebben viselem, hiszen ilyenkor szinte nem is látjuk egymást. Jobb esetben van egy fél órám a kicsi fiunkkal, mikor az óvodába készülünk. Éppen emiatt a szabadnapjaimon mindig próbálunk közös programokat csinálni, társasozni, kártyázni. Lényeg, hogy együtt lehessünk.

Andris nagylánya Ausztriában él, így velük főként telefonon, videochat formájában tudjuk tartani a kapcsolatot, de a videón keresztül is látjuk unokánk fejlődését, és ahogy időnk engedi, a személyes találkozót is igyekszünk összehozni.

Mit jelent számodra az anyaság?

– Édesanyjának lenni a világ legjobb érzése. Hálás vagyok, hogy részem lehet ebben és köszönöm a gyermekeinknek, hogy ezt velük élhetem meg. Általuk egy nagyon boldog édesanyává váltam, el sem tudnám képzelni az életem nélkülük, és úgy gondolom, hogy bárki büszkén lenne az édesanyjuk.

Mindig is nagycsaládos szerettél volna lenni?

– Sosem hittem volna, hogy valaha is ekkora családom lesz, de örülök, hogy így alakult. Előző házasságomból született három kislányom (Kitti, Laura és Alíz), András érkezésével két lánya (Szimonetta és Amira) is az életem része lett, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolok, olyanok, mintha a sajátjaim lennének. Három és fél évvel ezelőtt megszületett közös kisfiúnk, Andriska, egy éve pedig unokánk is.

Egymást inspiráljuk, erősítjük. Amíg András Dominikán volt, csakis a gyermekeinknek köszönhetem, hogy kibírtam a hiányát. Elvittek cukrászdába, a kisfiunk vigasztalt, hogy minden rendben lesz, amíg apa nincs itthon, majd ő vigyázni fog rám. Tündériek voltak.

Fiatalon lettél nagymama. Milyen érzés?

– Kissé furcsa volt az elején, de nagyon jó. Édesanyám, aki az én szememben a világ legjobbja és aki mindig a segítségünkre siet, ha se én, se András nem vagyunk itthon, mindig azt mondta nekem, hogy nagymamának lenni egészen más érzés, mint anyukának. Már értem, hogy mire gondolt. Nagyon sokat köszönhetek anyukámnak és nem győzök eléggé hálás lenni neki.

Hogyan telik nálatok az anyák napja? Van valamilyen rituálé, amivel a gyermekeid meglepnek?

– Virágot és rajzokat minden évben kapok, a kicsiktől és a nagyoktól egyaránt. Volt már példa arra is, hogy a gyerekek titokban egyikük szobájában reggelit készítettek nekem, amit aztán tálcán hoztak be a szobámba. Az idei anyák napja pedig különleges lesz, mert Andriska első óvodás anyák napjára is sor kerül.