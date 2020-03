Álmok és tervek a Katonai Emlékparkban Pákozdon

Hagyományosan az emlékfutáson résztvevők bevonulásával, majd Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondó tavaszköszöntő műsorával vette kezdetét szombaton reggel a pákozdi Katonai Emlékpark 2020-as évadnyitó ünnepsége.

– Ma 10 éve, hogy katonai külsőségek közepette avattuk fel a minőségében új intézményt, amelyet azért neveztünk el „KEMPP”-nek, hogy hangzásában is a katonai táborhoz hasonlítson – mondta Görög István, a park ügyvezetője, emlékeztetve, hogy minden időben katonai funkciója volt a területnek, s hogy 2007-2010 között Pákozd önkormányzatával konzorciumban komoly uniós fejlesztéseket hajthattak végre a parkban. – A KEMPP egy létesítmény, egy szertár, melyet élettel a munka során töltöttünk meg, s melyben folyamatosan keressük az újat, a hatékonyt, hogy fejlődhessünk. A park 2010. márciusi avatása óta több mint félmillióan látogattak ide, s örömünkre, ma már az akkori gyerekek felnőttként is visszatérnek. S most, a 11. évad előtt is ígérhetjük a minőségi munka folytatását.

Ezt követően a KEMPP ügyvezetője együttműködési megállapodást írt alá Szilády Dezsővel, az Albatrosz Repülő Egyesület elnökével, mellyel a közös munka szorosabbá tételét pecsételték meg. Majd megerősítette: – Folytatjuk programjaink minőségi fejlesztését, hisszük, hogy a gazdaságilag nehezebb időszakokban is szorgalmas munkánkkal új eredményeket tudunk elérni, segítve a magyar honvédség fejlődését, a jövőbeli állomány nevelését – majd köszönetet mondott a támogatóknak, munkatársaknak.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör tiszteletbeli elnöke pedig így szólt: – Amikor a KEMPP-et megnyitjuk, kicsit mindig a tavaszt is köszöntjük. A hely is különlegessé teszi a pillanatot, hisz fontos civileknek, katonáknak egyaránt. Ezért köszönet azoknak, akik megmentették ezt a parkot és fejlesztették azt – fogalmazott, majd előrevetítette, hogy vannak közös, jövőre vonatozó álmok is ezen a helyszínen. A ma katonaemberére is utalt, akikről szintén szól ez a park a határvédőktől a békemissziók tagjaiig.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter, az évadnyitó fővédnöke beszédében szintén a 10 évvel ezelőtti avatóra emlékezve mondott köszönetet a kemény munkáért, ami itt zajlott és zajlik. – A jövő nemzedékének igenis meg kell ismernie a „zord történelmet”, amely iránymutatást ad a jövőre nézve. Mert valóban, 1951-ben csak egy emlékoszlop volt itt, amely üzente, hogy 1848-49-ben az első önálló honvéd magyar sereg milyen sikert tudott elérni itt, a pákozdi dombok között – mondta s emlékeztetett Tolcsvay énekére: „Legyen újra rend ezen a világon!”. – Mi azért vagyunk, hogy valóban ezt meg is teremtsük! – hangsúlyozta. – Nekem ezért A Katonai Emlékpark Pákozd tekintetében vannak álmaim, s azon túl vannak terveim! Fontos, hogy ne csak ennek a térségnek, de az egész országnak legyen az emlékparkja, a hazafias honvédelmi nevelés színtere, mellyel azt szeretnénk elérni, hogy a fiatalok helyén tudják kezelni a történelmi eseményeket.

Hogyan védjük meg európai értékeinket? – vetette fel a kérdést a miniszter, utalva az olyan emlékhelyekre, mint a pákozdi, amelyek segítenek felidézni a múltat – hogy megértsük a ma történelmi eseményeit s biztonságot teremthessünk a jövő nemzedékei számára. Ezt követően elismerések átadására került sor, melyek sorában többek közt Tihanyi Tamás újságírói tevékenységéért kapott díjat. Ruff Tamás Pákozdi Toborzó című indulójával zárt a rendezvény.