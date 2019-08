Ajándék autót kapott a szári Martin

Az életéért küzdött a négy éve súlyos balesetet szenvedett kisfiú, a család mindent megtesz érte azóta is. Segítségül kapott ajándékba egy biztonságos autót Mészáros Lőrinctől.

Tragikussá vált négy esztendeje az a tavaszi nap, pedig nagyon derűsen indult. A szári Tilli család – a szülők és két gyermekük – sétáltak az utcán, Újbarok felé. A kisebbik fiú, az akkor nyolcéves Martin kiszaladt az útra, s egy arra jövő autó elcsapta a gyermeket. Mentőhelikopter szállította a kórházba az eszméletlen és többszörösen sérült fiút. Egy szintén helybéli fiatal nő vezette a kocsit, a részleteket ezúttal nem elevenítjük fel, pedig azóta is gyakran szóba kerül az eset a faluban. Elsősorban az együttérzés miatt emlegetik a mai napig, a balesetet szenvedett gyermek és családja miatt aggódnak azóta is. Martin sokáig élet-halál között lebegett, az orvosok keményen küzdöttek érte, édesanyja azonban töretlenül bízott megmenekülésében.

Eltelt négy esztendő, sajnos, a balesetnek sok következménye lett Martin fizikai állapotában, pedig ő is olyan erővel küzd saját maga felépüléséért, mint édesanyja s a családja. Több műtét, kezelések sorozata következett, sajnos, egyedül járni ma se tud Martin, bár sokat javult azóta, a beszédet is újra kellett tanulnia a sérülései miatt. Szegedre is hordják az orvos specialistához, s mindenhová, amely a legcsekélyebb eredményekkel kecsegteti a családot. A faluban sokan segítették és segítik őket, mondta el Németh Norbert polgármester, noha a szülők nem kérik, ám köszönettel fogadják a jó szándékú adományokat.

Az autójuk igen rossz állapotba került, a kezelések anyagilag is nagyon megterhelik Tilliéket, amit zokszó nélkül viselnek. Németh Norbert jelenlegi polgármester fordult korábban kéréssel Tessely Zoltán országgyűlési képviselőhöz, miként tudnák támogatni a családot ebben a küzdelmükben. A képviselő Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozónak mondta el a történetet, amire megérkezett a válasz: egy Dacia Logant küldött ajándékba Tilliéknek. A minden biztonsági berendezéssel felszerelt autóba befér a kerekesszék is, illetve kényelmesen szállítható benne Martin a hosszabb utakon is. Az adományt Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lánya adta át személyesen, a családi cégcsoport nevében a Tilli családnak. Németh Norbert polgármesterként is köszönetét fejezte ki a segítségért.