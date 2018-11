Afrika-utazó mint irodalmi klasszikus – Film készül gróf Széchenyi Zsigmondról

Nagyszabású természetfilmes dokumentumfilm készül az egyik legismertebb magyar Afrika-utazó és vadászíró, gróf Széchenyi Zsigmond életéről, ezzel állítva emléket születésének 120. évfordulójára.

Gróf Széchenyi Zsigmond 1898-ban született Nagyváradon és 1967-ben hunyt el Budapesten. Vadász, utazó, író volt, a magyar vadászirodalom klasszikusai között tartják számon. Vadászott Európában, Afrikában, Indiában és Alaszkában. A készülő film Széchenyi Zsigmond életét az utolsó Afrika-szafariján keresztül mutatja be. Erről írt könyve, a Denaturált Afrika nem csak a vadászkalandok leírásáról szól, hanem szociológiai, társadalomtudományi, természetvédelmi kérdéseket is feszeget. Erre az útjára feleségével, az expedíció fotósával, Hertelendy Margittal utazott. Az utazás állatgyűjtő expedíció volt, amely a Nemzeti Múzeum ’56-os forradalomban megsemmisült Afrika-kiállítás anyagának pótlására szolgált.

– 2018 augusztusában a filmes stábunkkal végigjártuk a Széchenyi gróf ikonikus szafari útvonala által érintett tájakat. Az állatvilág és a városiasodó környezet változásának sokszor lehangoló eredménye már Széchenyi könyvében is megjelent, mi ezt hatványozottan tapasztaltuk – hangsúlyozta Vida József, a film vezető producere. – Egy természetfilmbe ágyazott, Széchenyi életét bemutató, eredeti dokumentumokkal alátámasztott, izgalmas filmet forgatunk – tette hozzá.

– Lenyűgözően szép természeti felvételeket tudtunk rögzíteni, de közben láttuk az afrikai változások és a rohamosan terjedő civilizáció árnyoldalát is. A dokumentumfilm elkészítéséhez az özvegy visszaemlékezéseit, eredeti fotódokumentációt, amatőr filmanyagot használunk. A film készítésében olyan elkötelezett szakemberek vesznek részt, mint például a rendező Lerner János, aki maga is Afrika-szakértő, Tóth Zsolt Marcell operatőr, aki hazai és nemzetközi szinten elismert természetfilmes, vagy Bak Zsuzsa dramaturg, író, aki számos publikáció és egy színdarab után most a mi filmünk forgatókönyvén dolgozik – nyilatkozta Lajos Tamás producer.

– Célunk, hogy megmutassuk, meg tudunk maradni embernek az embertelenségben – jelentette ki Vágvölgyi Bence, a film ötletgazdája. Reményei szerint e film hozzájárul ahhoz is, hogy a nagyközönség megértse a vadászat szerepét, jelentőségét, abban ne csak „úri huncutságot” lásson.

A filmet várhatóan 2019 második felében mutatják be.

