Adony valóban zöld város

Pénteken délelőtt ünnepélyes keretek között adták át a Zichy-kastély parkjában elkészült sétányt, játszóteret és az új piacteret.

A 11 órakor a Zichy-kastélyban működő Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár udvarán kezdődött ünnepséget a kastélyparkkal szomszédos Napsugár Óvodából érkezett négy kis versmondó nyitotta meg. Ezt követően a település polgármestere, Ronyecz Péter beszélt az elkészült beruházásokról. Elsőként az ünnepségen megjelent Galambos Dénes miniszterelnöki biztosnak mondott köszönetet, aki, mint a polgármester fogalmazott, az elmúlt időszakban, és korábban, országgyűlési képviselőként is igen sokat tett azért, hogy a beruházás megvalósulhasson – segítve a térség polgármestereit a pályázati stratégiák koordinálásában.

A polgármester elmondta: az ünnepség két, egymástól független projekt közös átadója. Az egyik az „Adony Zöld Város” program keretében megújult kastélyparki sétány és játszótér, a másik az orvosi ügyelet és az élelmiszerbolt épülete mögött kialakított piactér, amely a „Helyi Gazdaságfejlesztés” programból részesült támogatásban. A fejlesztések kastélyparki része komplex városfejlesztési elgondolásokon alapul, amelyek egyik fő eleme a 30 millió forintból épült új játszótér. Ezt hamarosan teljes egészében birtokba vehetnek a gyerekek. Mint Ronyecz Pétertől megtudtuk: a játszótér érdekessége, hogy az ország első és eddig egyetlen nagyméretű fahajójátékát építik meg benne, amely alkalmas csoportos játékokra. A beruházások előzményeiről szólva a polgármester elmondta: a forrásokhoz a megvalósítás során a város maga is sokat hozzátett annak érdekében, hogy a beruházások műszaki tartalmából ne kelljen engedményeket tenniük.

Galambos Dénes beszédében, a köszöntő szavak után kitért azokra a nehézségekre, amelyekkel a 3 éves megvalósítási időszak miatt a beruházásnak szembe kellett néznie. Utalt az építőipari áremelkedés jelentette kihívásokra, amelyek ellenére az adonyi fejlesztés a tervezett komplexitással készülhetett el. A miniszterelnöki biztos összefoglalóan elmondta: Adony városa a településfejlesztési támogatásokból az elmúlt években összesen mintegy 300 millió forinttal részesült. Galambos Dénes a jövőről szólva elárulta: a fejlesztések sora a tegnap átadott programmal sem ért véget. Most lendül működésbe egy újabb keretprogram, amelynek forrásaiból a város már nyert is el támogatást, például orvosi műszerbeszerzésre, de várható támogatás az út- és járdaépítésekre is. A megnyitó után az ünnepség résztvevői közösen járták be a piacteret és a kastélyparki sétányt.