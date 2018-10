Fehérvár lakóit is szolgálni fogja az új mászófal és kézilabdapálya

Profiknak is kihívást jelentő mászófal, rekortánnal burkolt kézilabdapálya. Mindkettővel az István Király Általános Iskola lett gazdagabb.

Viza Attila önkormányzati képviselő társaságában látogatott el csütörtök délelőtt a fehérvári István Király Általános Iskolába Cser-Palkovics András polgármester. A vendégeket Krählingné Kovács Tünde, az intézmény vezetője fogadta. A paneleken túl, a palotavárosi tavak szomszédságában áll az iskola épülete. Ragyogóan sütött a nap, a fák koronáját még csak éppen megszínezte az ősz. Mintha nem is a városban lennénk – jegyezte meg az épület természetközeli fekvésére célozva a polgármester, akit nagy ovációval fogadtak az alsósok a folyóson.

Az iskolában most készül az új, profi mászófal, amelynek 3,5 millió forintos költségét az önkormányzat finanszírozza. A pálya pedig – Vargha Tamás országgyűlési képviselő közbenjárására – az ízületeket jobban kímélő rekortánburkolatot kapott. Újak a kapuk és a palánk is. Mindennek 25 milliós árát az Országos Kézilabda Szövetség állta, miként azt az igazgatónőtől megtudtuk. A mászófal egyébként a nyitott tornatermek keretében a megyeszékhely lakóit, a város közönségét is szolgálni fogja – mondta lapunknak Cser-Palkovics András.