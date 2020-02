A tízezer lelkesnél nagyobb településeken kötelező a bölcsődei ellátást biztosítani

Információs nap keretében tájékoztatták a jelenlévőket péntek délelőtt az aktuális bölcsődei fejlesztésekről és a családvédelmi akcióterv részét képező nagyszülői gyedről is. Fontos cél a bölcsődei férőhelyek növelése és újabb bölcsődék létrehozása.

A Fejér Megyei Kormányhivatal dísztermében tartottak tájékoztató napot a kormány aktuális bölcsődei fejlesztéseiről, a családvédelmi akció­tervről és a bölcsődei engedélyeztetési eljárásokról. Az eseményt a Fejér Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezte. A rendezvényen felszólalt Petrin László, a kormányhivatal főigazgatója, aki beszédében a házasság és a család egységének fontosságára hívta fel a figyelmet.

Alapvető cél a család és a munka egyensúlyának megteremtése

Kottáné Baranyi Mária Erzsébet, az Emmi Családügyi Támogatási Főosztályának főosztályvezetője a családvédelmi akciótervet és annak változásait ismertette. Mint elmondta, az akcióterv a 2018-as nemzeti konzultáció eredményeként jöhetett létre. A kormány 2019 februárjában hétpontos családvédelmi akció­tervet adott ki. Idén januártól lépett életbe a családvédelmi akcióterv egyik legújabb és legmeghatározóbb pontja, a nagyszülői gyed. A program azoknak a családoknak szeretne segítséget nyújtani, akiknél a nagyszülők még aktív korúak – nem nyugdíjasok –, dolgoznak és szeretnének az unokáknak segíteni. Ilyen esetben a nagyszülő vállalja át a jogosult szerepét. A nagyszülők közül csak az egyik élhet a gyed lehetőségével, amit bármennyi unoka után igénybe lehet venni, erre vonatkozóan nincs korlátozás. Mivel a nagyszülői gyed feltétele, hogy a szülők aktívan dolgozzanak, a szülőknek írásbeli nyilatkozatot kell tenniük ahhoz, hogy a nagyszülő erre a támogatásra jogosulttá váljon. Gyakorlatilag le kell mondaniuk a szülőknek a gyed saját részre történő megállapításáról, ezzel átadva a jogot a nagyszülőnek.

Bölcsődefejlesztés

Ilyen esetben a nagyszülő ugyanazokat a jogosultsági feltételeket élvezheti, mint amit a szülő kapna. Ez vonatkozik például a munkajogi védelemre is: felmondási tilalom és fizetés nélküli szabadság is megilleti az igénybe vevőt. Ennek köszönhetően nem állhat fenn az a helyzet, hogy a nagyszülő gyedre megy, és nem tud visszamenni a munkáltatójához. Amennyiben vissza­megy a munkahelyére, a munkáltató köteles őt foglalkoztatni. A nagyszülő a gyermek második életévének betöltéséig lehet otthon az unokával. A nagyszülői gyeden töltött idő a nyugdíjazás szempontjából sem jelent hátrányt, hiszen ezen időszak is szolgálati időnek minősül, ezáltal ugyanúgy beleszámít a nyugdíjba, mint az aktív munkaviszony.

A bölcsődefejlesztési programról Erőssné Nacsa Olga, az Emmi osztályvezetője tartott tájékoztatást. A fejlesztés egyik legfőbb célja a család és a munka egyensúlyának megteremtése. A program szorgalmazza a további bölcsődei férőhelyek kialakítását. Cél, hogy 2022 júliusára 70 ezer bölcsődei férőhely álljon rendelkezésre. Továbbá lényeges szempont a humán erőforrás megfelelő anyagi elismerése, azaz minden olyan dolgozó munkájának támogatása és segítése, akik a bölcsődei ellátásban dolgoznak. A családi és a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez biztosított támogatás emelése, valamint a nem állami fenntartású bölcsődei ellátások szerepének növelése is elemi része a programnak. Fejér megye tekintetében 2010-ben 1082 férőhely volt, ami idénre 1838-ra nőtt. 2020-ra megyei szinten a 3 év alatti gyermekek 22,1 százaléka jár bölcsődébe.

Az a települési önkormányzat, amelynek területén tíz­ezernél több állandó lakos él, köteles bölcsődét üzemeltetni. Tízezer fő alatti lélekszám esetében a jogszabály határozza meg, hogy milyen esetben kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése. Amennyiben negyvennél több 3 év alatti gyermek van, vagy legalább öt család kéri, akkor kötelező a településeknek bölcsődét működtetniük.