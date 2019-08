A tavaszi időjárás az egész szezonra kihat – Beszélgetés egy fiatal, kálozi méhésszel

Helyi arcok cikksorozatunk kaptárát egy új méhvel bővítettük. A kálozi Ács Bálintot munkájáról, és az idei mézről is kérdeztük.

Miért kezdtél el szorgoskodni/méhészkedni?

Igazából mindig is vonzott az, hogy magamnak dolgozzam, hogy saját vállalkozásom legyen. A szüleim révén, mivel ők is méhészek, adottak voltak az alapok, mind a tudás, mind pedig az eszközök terén. Kiskoromban még nem érdekelt ilyen szinten ez a világ, de mivel szerettem volna kipróbálni, hogy milyen is az, amikor a magam ura vagyok, a méhészet tűnt a legkézenfekvőbbnek. Tehát az alap nem rajtam múlt, azt úgy kaptam, az viszont, hogy ebből mit hoztam és mit fogok kihozni, az rajtam áll.

Mik a leggyakoribb virágok, amikre rárepülnek a méheid?

A dunántúli régióban a méhészek repcével kezdenek, majd a hungarikumnak számító akáccal folytatják, végül napraforgóval zárnak. Természetesen akác és napraforgó között még előfordulhat hárs, valamint facélia is, de ez nem ad akkora jelentős mennyiséget.

Július lévén még benne vagyunk a szezonban, még is hogyan értékelnéd az eddig eltelt időt az évből?

Maga a tavasz teljesen jól indult, mind időjárás, mind a méhek tekintetében. Nagyon szépen hoztak repcét nálam a bogarak, viszont úgy hallottam, nem mindenkinek volt ekkora szerencséje. Aztán május környékén jött az akác, és vele együtt a rossz idő. Ekkora már kellően erősek voltak a családok, a rossz idő miatt viszont nem tudtak kirepülni akácot gyűjteni, nem volt munkájuk, pedig megvolt a megfelelő állapotuk hozzá. Jobb dolguk nem lévén, elkezdtek tehát rajozni. Amikor egy-két napra mégis kisütött a nap, nem hoztak akácot, hanem kiültek a fára. Körülbelül 60-65%ban megrajzottak a méheim, ami azt jelenti, hogy kiürült a kaptár. Nyilván benne vannak az új anyák, ott vannak a bogarak, csak nem alkalmasak termelésre. A megmaradt családok viszont termeltek, és több akácot is tudtam elvonni tőlük, mint a megrajzott 60-65%tól. Az akác terméssel itt volt tehát a probléma nálam. Ha nem lett volna rajzás, egy jó évet tudtam volna produkálni, így viszont egy átlag alatti évet fogok zárni.

Hogyan épül fel egy kaptár?

Alapesetben (vannak természetesen kivételek) egy méhcsaládban egy méhanya van. Ő petézik és csak a szaporodásért felel. Mellette vannak a dolgozók, ők szintén női ivarú bogarak, ők gondozzák a fiasítást, valamint, hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű input és output, (vagyis hozzanak be a kaptárba megfelelő mennyiségű virágport, nektárt, vizet, propoliszt), tehát a dolgozó bogarak mennyisége határozza meg, hogy mekkora egy család.

Hogy zajlik a portékád értékesítése?

A méz nagy részét hordóstul adom el általában külföldre, majd a többit saját vásárlói körben kiüvegezve értékesítem. A repce például nem egy kelendő termék, így nagy része hordóstul kerül eladásra.

Mik a terveid a jövőre nézve?

Szeretném kiépíteni a saját márkámat. Olyan vállalkozást próbáltam létrehozni, ami nem csak egy adott termékre koncentrál, hanem lehetőségem legyen a bővülésre is.