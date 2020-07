A postás egyszer sem csenget az aligvári lakosoknál

Hogyan lehetne végre megoldani azt, hogy a leveleket, hivatalos értesítőket a házuknál lévő postaládájukba kaphassák meg az aligvári lakosok? – hangzott el a kérdés egy iszkaszentgyörgyi fórumon nem olyan régen. Lapunk választ keresett a kérdésre.

Az Aligvári szőlők Székesfehérvártól, az iszkaszentgyörgyi lehajtótól számolva kevesebb, mint 2 kilométerre, míg Iszkaszentgyörgy elejétől nagyjából 3-4 kilométer távolságra fekszenek. Közigazgatási szempontból azonban mégsem a városhoz, hanem a faluhoz tartoznak. Ez persze alapjában véve nem lenne probléma. Ámde…

A külterület lakóinak is járnánk alapvető dolgok?

– Egy, szerintünk mostohán kezelt külterületen lakunk, ahová nem jár ki a posta. Iszkaszentgyörgy azzal intézte el a dolgot, hogy a falu határában kihelyezett postaládákat, ahová bedobják a nekünk szóló leveleket. De ez nekünk nem jó, mert mi arrafelé nem járunk minden nap, és csak azért, hogy ellenőrizzük a postánkat, még külön 3 kilométert kellene mennünk. Az ajánlott leveleinket sem tudjuk felvenni, mert a falubeli posta minden nap korán zár, képtelenség eljutni nyitvatartási időben. Többször előfordult, hogy hivatalos értesítést végül visszaküldtek a feladónak azzal, hogy az kézbesíthetetlen. Sajnos ebből voltak már problémák is. Évek óta annyit szeretnénk elérni, hogy ha dűlőnként nem is jön ki a postás, de legalább a terület elejére tegyék át ezt az úgynevezett támpontos ládát – panaszolta Szombathy Ildikó, egy aligvári lakos, aki azt is hozzátette, hogy a támpontos szolgáltatásért ráadásul fizetni kell, tehát nem is mindenki veszi igénybe. Az aligváriaknak az is tökéletesen megfelelne, ha az iszkaszentgyörgyi falugondnok hetente egyszer kivinné nekik a küldeményeket, mert így legalább biztosan eljutna hozzájuk. Aligvárin egyre többen élnek életvitelszerűen, s ugyan a terület zártkertnek minősül, a lakók úgy gondolják, olyan alapvető dolgok, mint például a közvilágítás, egy-két járda vagy a postai szolgáltatás, nekik is járna.

– Szerintem jogszabály szerint sem lehetséges, hogy a falugondnok kézbesítsen postai, pláne hivatalos küldeményeket, hiszen egy önkormányzati dolgozó nem vállalhat felelősséget azért, ha esetleg valami eltűnik – reagált Gáll Attila, Iszkaszentgyörgy polgármestere, akitől azt is megtudtuk, hogy a településhez tartozó további két külterületre is, Aligvárihoz hasonlóan, támpontos kézbesítéssel jut el a posta. Gáll azt is hozzátette, valószínűleg országszerte problémát jelent, hogy sok zártkertben megjelentek az állandó lakók, akik azt mondják, nekik is joguk van a 21. századi élethez. Ám az önkormányzatok az esetek többségében nem tudják kielégíteni az igényeket, hiszen sokszor a belterületeken is gondokkal küzdenek.

– Félreértések tisztázásaként: a kommunális adó egy olyan adónem, amiért tulajdonképpen nem jár semmi. Azért kell fizetni, mert valaki egy adott településen birtokol ingatlant. Aki pedig külterületre költözik életvitelszerűen, annak előtte fel kell mérnie, mire vállalkozik. Egy mezőgazdasági kertes övezet komfortzónáját tekintve bizony különbözik a belterülettől. A postai szolgáltatásokra azonban az önkormányzatnak semmilyen ráhatása nincs – tette hozzá a polgármester. Természetesen a Magyar Postától is kértünk választ. A Társasági Kommunikációs Osztálytól megtudtuk, hogy kormányrendelet szabályozza a települések belterületén kívüli lakott helyekre szóló küldemények kézbesítését, illetve ad lehetőséget arra, hogy a személyes átadást igénylő küldemények esetében az arról szóló értesítőt a közutak mentén kijelölt helyen telepített támpontos levélszekrénybe helyezhesse. Mivel ilyen létezik a falu határában, ezért az iszkaszentgyörgyi kézbesítőnek a külterületi részeken, így Aligvárin sem kell háznál kézbesítenie.

A támpontos kézbesítésnek valóban van költsége.

Ami az iszkaszentgyörgyi posta nyitvatartási idejét illeti, azt a postai forgalomhoz igazodva alakították ki, és a jelenlegi, mondjuk ki, nem kifejezetten dolgozóbarát – munkanapokon 8-12, 12:30- 16 óra közötti – nyitvatartást sem tervezik módosítani. A Magyar Posta a letéti küldemények átvételéhez azt javasolja, hogy vagy adjon az érintett valakinek meghatalmazást ezek átvételére, vagy vegyen igénybe fiókbérlet-szolgáltatást bármely, az ügyfél által választott postán. Azt is megtudtuk, hogy díj ellenében lehetőség van akár másik címre is ismételt kézbesítést kérni.