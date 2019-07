A növekedés jelent kihívást Kulcson

A település azon kevesek közé tartozik Fejér megyében, amelyek lélekszáma lendületesen növekszik, így elsőként az ebből fakadó kihívásokkal kell szembenéznie.

A csupán 2014 óta is 500 fővel, mintegy 20 százalék­kal megnövekedett lélekszám kö­vetkeztében a településen az óvodától az iskolán át az egészségügyi ellátásig, a közfeladat-ellátás és a lakossági szolgáltatások egész spektrumában a bővítés az elsődleges igény. Ehhez járulnak még azok a feladatok, amelyek abból a tényből fakadnak, hogy Kulcs legújabb kori története Rácalmáshoz csatolt nyaralótelepként vette kezdetét. Kulcs 25 éve, népszavazáson döntött a függetlenedés mellett, és az 1994. december 11-én megválasztott önkormányzattal indult el a közigazgatási önállóság útján. Ekkor kezdődtek meg a belterületté nyilvánítások, de többnyire a belterületiség településszerkezeti és infrastrukturális háttere nélkül. Mindezek kiépítése máig munkát ad a település vezetésének.

Jobb Gyula polgármester 2014 óta áll a község élén, és mint elmondta, az akkor megválasztott képviselő-testülettel együtt már előzőleg, a választási programalkotáshoz felmérték a település lehetőségeit és szükségleteit. Rögzítették, milyen fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy az évi ötszázaléknyi népességgel gyarapodó Kulcs az önálló fejlődés útján tovább haladhasson.

Az ötvenes években épült iskola kicsi, elavult, ugyanakkor a gyermeklétszám meghaladta a 200-at, így már három évvel ezelőtt engedélyezési tervek készültek a mintegy 1300 négyzetméteres, a tető­teret is érintő bővítésre. A község az intézményfenntartó központtal közösen lobbizik forrásokért, de egyelőre nem jártak eredménnyel. Az óvodát és a bölcsődét szintén kinőtték, de a régi faluközpont területi beszorítottsága itt sem tesz lehetővé alapterületi fejlesztést. Az építendő új bölcsődét így már az újonnan kialakuló településközpontba tervezték, a szükséges forrásról a döntést pár héten belülre várja a polgármester. A jelenlegi tervek szerint a kivonuló bölcsőde helyén kap majd lehetőséget az óvoda egy csoportnyi bővítésre.

Az új központban jött létre tavaly az új orvosi rendelő, 60 millió forint önerőből. Több pénz akkor nem volt, de már most látszik, hogy hamarosan itt is bővíteni kell. Erre idén egy 100 milliós forrást sikerült előteremteni, amiből hamarosan 250 négyzetméterrel egészségügyi központtá bővítik a rendelőket, fedél alá hozva a védőnői szolgálatot is. A kialakuló 400 négyzetméteres komplexum jó ideig kiszolgálja majd Kulcsot.

Hogy egy beköltözött, be­lakott üdülőtelepet mennyire nehéz infrastrukturálisan belterületté formálni, az – mint Jobb Gyula elmondta – kibukott a nemrég lezajlott csatornaépítésnél is, ahol a pályázati elszámolások miatt a lakóövezeti átminősítéseket forszírozni kellett. Kulcson egyébként jól haladnak a csatornázási munkálatok, már az érintett utcák új burkolatát terítik. Az elmúlt években mintegy 2,5 kilométernyi új járda is épült, létesült műfüves focipálya, s újjáéledt a nagy múltú Aranykulcs Fesztivál.