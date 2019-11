A meglévő problémák megoldása az elsődleges Zámolyon, de vannak új elképzelések is

Mivel a korábbi polgármester nyugdíjba vonult a ciklus végén, tudott dolog volt a faluban, biztosan új polgármesterrel folytatja életét a település. A polgármesteri hivatal emeleti irodájába végül Sallai Mihály költözött be.

Sallai Mihály nem ismeretlen a zámolyiak előtt, hiszen kicsi gyerekkora óta él a faluban, amelynek életében évek óta tevékenyen részt is vesz.

Élhető és működő település legyen

– 20 év alatt összesen két munkahelyem volt, ebből 15 évig az építőipar-kereskedelemben dolgoztam. Az előző két ciklusban önkormányzati képviselőként – az elsőben a településfejlesztési bizottság elnökeként is – tevékenykedtem. 2012-ben megalapítottam a Zámolyi Rege Egyesületet, amely alapjában véve a hagyományőrzést szolgálja. Az általunk szervezett események évente több alkalommal is összehozzák a falu apraját-nagyját – mondta magáról az újdonsült polgármester, aki azt is elárulta, megválasztása után az egyesületben beadta az elnökségről való lemondását, mert az így nem kaphat semmilyen pályázati támogatást. A tagság azonban úgy döntött, inkább megtartja eddigi elnökét. „Sallai Misi a falu végéről, illetve a templom negyedik padjából”, ahogy a polgármester magát titulálta, alapjában véve nem szeretne gyökeresen új irányvonalat megvalósítani, „csak” azt szeretné, hogy Zámoly élhető, működő település legyen. Az itt élők szemében olyan gyöngyszem, amely megdobbantja a Fehérvárról hazatérők szívét, amikor a Borbálai bukkanó után ereszkedni kezdenek.

– Nagyon sok „apró” tervünk van, ám ezek megvalósítása előtt vannak olyan problémáink, amelyekre sürgősen meg kell találnunk a megoldást. Ilyen a már többször emlegetett óvodai bővítés kérdése, idén ugyanis 26 kisgyereket nem tudtunk felvenni. A szándék pedig az, hogy minden gyermek a lakóhelyén tudjon óvodába járni. 2016-ban adott már be a település pályázatot bővítésre, amit tavaly el is nyert, ám az építőipari árak annyira megemelkedtek időközben, hogy a vállalt feltételeket a megítélt összegből nem tudjuk megvalósítani – mondta el a polgármester, aki hozzátette, nem segíti a helyzetet az óvónőhiány sem. Az önkormányzat, hogy vonzóbbá tegye Zámolyt, felújított szolgálati lakást is „csatasorba állít”. Ugyanakkor szeretné elérni, hogy a gyerekek nagy része a helyi iskolában kezdje meg általános iskolai tanulmányait.

Emellett a másik fontos feladat a szennyvíztelep fejlesztése, amelyről már lapunkban is többször írtunk. A projekt december elején indul. A kisebb, de a falu életében fontos megoldandó feladatok között szerepel a kóborló ebek vagy a zajos tevékenységvégzés idejének kérdése, ugyanakkor fontos a helyi rendeletet megszegő, rendszeresen zöldhulladékot égető lakosok jobb belátásra térítése is a békés egymás mellett élés érdekében. Mindezek okán készülnek a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotására. Erre azonban csak a februári közmeghallgatás után kerül sor, ahol a lakosoknak lehetőségük lesz elmondani ezzel kapcsolatosan a véleményüket. A polgármester tervezi még a helyi civil szervezetek támogatását, amely hosszabb távon változást hozhat a falu közösségi életében, hiszen a civil szervezetek szervezik a községi események nagy részét. Miután az önkormányzat továbbra sem engedheti meg magának a szervezetek támogatását, ezért Sallai Mihály minden hónapban másik, de olyan, adószámmal rendelkező civil szervezetnek adja a saját havi költségtérítését – ez durván 80 ezer forint –, amelynek a költségvetése nem haladja meg az évi egymillió forintot és valamely programjával Zámoly közösségi életét szolgálja.