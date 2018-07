Mit tehetünk? – A magántulajdon a dohányost védi, az antidohányost nem

Dől a füst a szellőzőn, ablakokon, erkélyen át. A cigaretta nem ismeri a magánszféra fogalmát, a jog azonban igen. Olvasónk tehetetlenségéről mesélt.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Úgy fest, a cigarettázás témaköre sosem éri semlegesen az olvasókat. Aki dohányzik – és mondjuk igyekszik figyelni másokra –, azért veszi magára. Aki pedig nem, számos történetet fel tud hozni arra, ki, milyen módon károsította ekképp az ő egészségét. Múlt heti cikkünk, mely a játszótéri cigarettázást és a csikkek elhajigálását taglalta, sokakban indított meg valamit. Egyik olvasónk például egy régóta vitatott, ám jogilag megfoghatatlan helyzetre világított rá: a társasházi lakásokban való dohányzásra.

Sokan érzik

A füst ugyanis nem ismer határokat, nem ismeri a jogokat és az empátiát, csak terjed és utat vág magának szellőzőn, ablakon, erkélyen keresztül mindenhová. A szomszéd, amikor rágyújt a saját kis magánszférájában, nem is gondolja, hogy az ő cigarettájának füstjét rajta kívül még igen sokan szívják. Pedig valóban így van: sokan érzik a konyhában, a wc-ben, de még az előszobaszekrényekben tárolt ruhákon is a cigarettafüstöt, s akkor még nem is beszéltünk arról, amikor kinyitja valaki az ablakát vagy kimegy az erkélyére – friss levegőt szívni és közben tömény cigifüstöt lélegez be. Ha csak néhanapján történik ilyesmi, akkor mondhatjuk, még elnézhető. Ám ha erős dohányos lakik az antidohányos mellett (alatt, fölött), az bizony kínkeserves helyzeteket szülhet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ne az erkélyen!

– Már voltam ezzel kapcsolatosan a polgármesteri hivatalban. A szabálysértési osztállyal kerültem kapcsolatba, ahol elmondták, ha elviselhetetlenül zavaró tényező a szomszéd dohányzása, akkor tehetek bejelentést. De csak akkor, ha van mondjuk fényképes bizonyítékom és megnevezem konkrétan azt az embert, aki ezt teszi. De hát az én esetemben egy albérlő az illető, nem is tulajdonos, honnan tudhatnám meg a nevét? – kérdezi olvasónk, aki persze nem a hivatalos utat szerette volna először bejárni. Többször ment már a lakóhoz azzal a kéréssel, hogy ne dohányozzon az erkélyen, mert felszáll hozzá a füst és még ablakot sem tud nyitni. A lakás tulajdonosához is elment a kérésével, hogy szóljon az albérlőjének. Mégsem történt semmi. És hát valljuk meg, kinek van kedve feljelentősdit játszani egy ilyen ügy miatt!

Ha már otthon sem, akkor hol?

Olvasónk sem az a típus, derült ki, inkább nyeli a füstöt és a mérgét. Pedig neki is vannak jogai, például ahhoz, hogy a saját egészségét megvédje – tekintve például azért, mert asztmás. A dohányosnak pedig az együttélés szabályait illene betartani, és közben ő is joggal teszi fel a kérdést: de ha már otthon sem, akkor hol? Olvasónk azt mondja, tett ő javaslatot az albérlőnek, hogy a másik oldali ablakán füstölögjön. Lehetne ezt persze továbbgörgetni a végtelenségig, hiszen bárhol van a dohányos, mindenhol akadhat olyan, aki utálja a füstjét. Nem is ez itt a lényeg, hanem az: a dohányzás nem az a szenvedély, amellyel csak magának árt az ember. A köztéri és munkahelyi szigorítások azonban a magántulajdont nem érinthetik, az együttélés szabályait azonban a dohányosoknak is be kell tartaniuk. Akkor is, ha egy társasház szervezeti és működési szabályzatába nem építhető be a témával kapcsolatosan semmi. Tőgl Erzsébet, a Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke kereken ki is mondta: ha a dohányos ember betartja azokat a szabályokat, amelyek az SZMSZ-ben le vannak fektetve, akkor nem sok minden tehető.

Hatásos lenne?

Az azonban még akkor sem vehető be a szabályzatba, hogy korlátozzák a lakásban való dohányzást, ha mondjuk ezzel a lakók kétharmada egyetértene. Ez a magántulajdonba való olyan mértékű beavatkozás lenne, ami már magasabb jogszabályokat sértene. Olvasónk is megjárta már a maga útját, de mindenhol falakba ütközött.

Egy kiutat ajánlottak neki, de szkeptikus: rákötni a szellőzőcső motorrendszerére, amely továbbvezetné a füstöt. Így legalább a szellőzőrendszerben megszűnhetne a probléma, ha már az erkélyen nem tud mit tenni. Vajon hatásos lenne? – nem tudja.