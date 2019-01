A közösség hite és ereje tartotta meg az iskolát Csabdiban

A 400 millióból felújított, kibővített iskolát tegnap avatták fel a településen. A vidék megbecsülését tükrözi a kormányzati és állami támogatás, a politika így köszöni meg a helyi közösség erőfeszítéseit.

Kicsi, családias hangulatú iskola volt mindig a község szívében álló épület. Éppen kicsinysége okán többször fenyegette bezárás az intézményt. Gyuriczáné Sótér Éva jelenlegi igazgató ükapja, Tankó Károly volt 1903-ban a falusi bíró, amikor esküdttársaival úgy határoztak, korszerű „oskolát” építenek a gyerekeknek. Nagy érzelmi hozadéka van annak, ha ilyen örökséggel álmodnak, terveznek és dolgoznak közösségükért emberek! Politikusok, vezetők örültek együtt a pedagógusokkal, gyerekekkel, szülőkkel az iskolaavatón, jelenleg százhatvanhat gyermek elméjét pallérozzák a 2014-től ismét teljesen önálló, Petőfi Sándor nevét felvett intézményben.

A közösség nélkül nem ment volna

A helyi közösség erejét, kitartását méltatta mindenki az ünnepi beszédében, a fontos momentumokat újra és újra kiemelvén a méltatásokban. Nem műhelytitok, de a beszédeket nem egyeztetik a szónokok, így valóban mindegyikük szólt a derék elődökről, s arról a bizonyos kitartásról. Gyuriczáné Sótér Éva igazgatónő szerény személyiségével az üknagyapa büszke leszármazottjaként a családi szellemi örökséget jelenítette meg. Huszárovics Antal polgármester a csabdi egymilliárdos fejlesztések sorát foglalta össze – a negyven kilométernyi, összefüggő kerékpárút itt vezet át, a festői szépségű községen. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos a Pannónia Szíve vidékfejlesztő program részeként hangsúlyozta a település szerepét, mint egyik láncszemét a beruházásoknak. Bódis József, az Emmi politikai államtitkára, Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, Török Szabolcs, a fehérvári tankerületi igazgató és Molnár Krisztián Fejér megyei közgyűlési elnök jelenléte, szavaikban kifejezett tisztelete mind-mind a helyieknek szólt.

A nagyon fegyelmezett, kissé megilletődött, derűs gyereksereg magatartása a kiváló pedagógiai munkát minősítette, nemhiába oly jó hírű a kicsiből egyre nagyobbá növekvő iskola. A bizalmas és szeretetteljes hangulat egyértelműen tetten érhető volt a kívülállók számára is. Szép versek, néptánc, muzsika színesítette az avatót, az új, tágas aula fényei és színei mutatták, milyen elegáns, ha így ünnepelhetnek, mert mindenki elfér. A tornaterem már korábban elkészült, most öltözők, vizesblokk, tálalókonyha szolgálja a mai igényeket.

A pedagógusok új igazgatói és tanári szobában tartózkodhatnak, az új emeleti ráépítéssel három tanteremmel bővültek, az informatika terem teljes felszereléssel fogadja a gyerekeket. Többen a szomszédos tanyákról, kistelepülésekről is ide járnak, Vasztélyról, Nagyegyházáról, Óbarokról, s Bicske városából is. Itt a falusi (kis)iskola kifejezés nem hátrányt, hanem előnyt jelent. A külső körülmények azonban csakis a pedagógusok, az iskolában folyó minőségi munka révén teljesítik be küldetésüket, hangzott el az összes köszöntésben.