A járványhelyzet kihívások elé állította az iskolákat a gyakorlati vizsgák terén is

Az érettségi vizsgák mellett a múlt héten a szakmai, gyakorlati vizsgák is megkezdődtek és egészen június 15-ig tartanak.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum 3 Fejér megyei településen 11 iskolát működtet. Ezekben az idén 1341 tanuló tesz szakmai vizsgát, ami önmagában sem kis szám, de így, hogy a járványhelyzet miatt vírusvédelmi előírásokat is be kell tartani, valóban okozott némi fejtörést a gyakorlati vizsgák megszervezése, árulta el Kulcsár Szilvia, a képzési centrum főigazgatója. A legtöbb szakma esetében megtalálták a megoldást, ha másként nem ment, az iskola több vizsganapot jelölt ki. A komplex szakmai vizsga alapból írásbeliből, szóbeliből és gyakorlati megmérettetésből áll. Jelen helyzetben az érettségihez hasonlóan szakmai szóbeli vizsgákat nem tartanak.

A szóbeli vizsgák elmaradásán túl az idén megfordult az írásbeli és a gyakorlati vizsgák sorrendje is, hogy a párhuzamosan zajló érettségi írásbeli vizsgák mellett ne okozzon problémát a szakmai írásbelik megszervezése, hiszen köztudott, hogy a járványhelyzet miatt ezúttal legfeljebb 10 tanulót lehetett egy terembe ültetni. Így aztán például már a múlt héten tartottak gyakorlati vizsgát a Széchenyi-szakközépiskolában. A héten viszont már szinte minden iskolában zajlanak a szakmai vizsgák. Van olyan vizsganap, amikor csak egy, de lesz olyan is, amikor 3-4 gyakorlati vizsgát is tartanak egyszerre. Milyen kihívások elé állította az iskolákat a vizsgák megszervezése, a biztonságos körülmények megteremtése, tettük fel a kérdést Kulcsár Szilviának, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatójának.

– Az egyetlen vizsga, amit nem tudtunk megszervezni, az OKJ-s végzettséget adó teherautó-sofőr, ugyanis 3 embernek kell beülnie a gépjárműbe, így képtelenség betartani az előírt 1,5 méteres távolságot. Ezeket a vizsgákat így őszre halasztottuk. Gondot okozott még a kozmetikusok vizsgája, mert ennek van olyan része, amelyben idegen modellel kell dolgoznia a vizsgázóknak. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezeket a vizsgákat a legutolsó napokra időzítjük, addigra talán jobb lesz egy kicsit a helyzet – mondta el a főigazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy a fodrászoknál, akik szintén kontaktusba kerülnek a modellel a gyakorláshoz használt babafejeket hívják segítségül bizonyos feladatok kivitelezéséhez.

Felvetődhet a kérdés, hogy zajlik a gyakorlati vizsga a Bugát-szakközépiskolában, ahol ápolónőket is képeznek és előfordulhat, hogy éppen a vérvételt húzza valamelyik tanuló. Nos, az ápolónőjelöltek valóban a kórházban vizsgáznak általában, de ez most természetesen nem kivitelezhető. Kulcsár Szilvia elmondta, az elmúlt években nagyon jól felszerelték az iskolát, így többek között olyan próbakarok is a rendelkezésükre állnak, amelyen a vérvételt kiválóan be lehet mutatni, mindent pontosan úgy kell rajta végezni, mint a valódi vérvétel során.

Végül, de nem utolsósorban vannak olyan gyakorlati vizsgák, ahol ugyanaz az eszköz több vizsgázó kezében is megfordul a nap folyamán, ezért minden egyes használat után áttörlik egy speciális tisztítókendővel, ami fertőtlenít, ugyanakkor nem árt magának az eszköznek.