A járványhelyzet gazdasági következményeinek felmérése folyamatosan zajlik Fehérváron

Közel 100 nap telt el a veszélyhelyzet kihirdetése óta, ma pedig az utolsó, szám szerint 76. veszélyhelyzeti lakossági tájékoztatómat teszem közzé. Amikor márciusban soha nem látott méretű kihívásként tornyosult előttünk ez a járvány, egy dologban voltam teljesen biztos: mint minden válsághelyzetben, most is a hiteles, rendszeres tájékoztatás lesz a helyzet megoldásának egyik kulcsa. Hittem abban, hogy a megfelelő adatok és hírek birtokában a fehérváriak felelősséggel, közösségként fognak cselekedni, és ezúton is szeretném megköszönni, hogy visszaigazolták ezt meggyőződésemet. Székesfehérváron az egyértelmű, transzparens kommunikációt választottuk. Hálás vagyok Önöknek, hogy nap mint nap átlagosan 47 000-en (‼️) olvasták ezeket a tájékoztatókat, sokszázan kérdeztek és segítették a pontos tájékozódást.

– A járványhelyzet gazdasági következményeinek felmérése folyamatosan zajlik, viszont szükségét érzem ismét hangsúlyozni: az eddig megszokott, országos viszonylatban kiemelkedő és eddig mindig növekvő forrásbőség az emögött lévő gazdasági erő megbicsaklásával biztosan nem lesz fenntartható.

A májusban prognosztizált 9 milliárd forintos bevételkiesés a város saját bevételeinek mintegy harmada

Bár a nagyságrend óriási, viszonyításképp kérem képzeljék el, mi történne akkor, ha háztartásuk elvesztené éves bevételének a harmadát. Addig megszokott kényelmi és jóléti kiadások lehetetlenülnének el, és a legfőbb szempontot a puszta létfenntartás jelentené. Székesfehérvár gazdálkodása jelenleg ilyen helyzetben van, a legrosszabbra készülve tervezünk a következő másfél, két évre. Kérem mindannyiuk felelősségteljes hozzáállását és megértését. A gazdasági helyzetről a jövőben is minden fontosabb mérföldkőnél tájékoztatni fogom Önöket.

– Döntöttem arról, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével folytatódik a születési támogatási program és az időskorúak települési támogatásának programja. Ezeknek fedezetét – azok társadalmi fontossága miatt – még ebben a gazdaságilag nehéz helyzetben is biztosítjuk.

– A mai napon aláírom utolsó, veszélyhelyzeti, tehát a Közgyűlés hatáskörében meghozott határozatomat. Ezt a rendkívüli hatáskört megnyugvással és tiszta lelkiismerettel adom vissza a Közgyűlésnek.

– A demokrácia alapvető értékeinek megfelelően a város Közgyűlését jövő hét keddre összehívom.

– A Fejérvíz Zrt. vezérigazgatója, Kis István nyugállományba vonult, több évtizedes munkáját ezúton is köszönöm! Ennek a városunk életében nélkülözhetetlen közszolgáltató cégnek a vezetését egy kiváló szakember, Laczi Péter vette át 2020. június 1-jétől, munkájához itt is sok sikert kívánok!

– Az elmúlt hónapokban az Önkormányzat koordinálásában 553 önkéntes segítette a fehérváriakat. Ezúton is köszönöm munkájukat!

– Az elmúlt hónapokban összesen 685 olyan idős embert segítettünk, akik vállalták az otthon maradást. Ezt a tevékenységet június végéig még folytatjuk, biztosítva a mindennapokba való fokozatos visszatérést.

– Székesfehérvár önkormányzatának a járványügyi védekezéshez támogatásként befizetett összeg 102.601.613 forint, amely önmagában is jól példázza, mekkora erő rejlik az összefogásban. Megható volt látni, hogy a város életének számos területe, a vállalatok, civil szervezetek, kulturális intézményeink, sportcsapatok és szurkolóik, de még magánemberek is rengetegen erejük szerint hozzátettek a védekezés költségeihez.

Az önkormányzat mostanáig 390.444.000 forintot áldozott a járvány elleni védekezés közvetlen költségeire

Ez maszkok, tesztek, védőfelszerelések beszerzését jelentette elsősorban, fedezetét pedig a költségvetési források átcsoportosításával biztosítottuk. Igen hasznosnak és bölcs döntésnek bizonyult a közgyűlés többségétől a mintegy 3 milliárd forintos tartalékot hagyni a város költségvetésében és nem engedni azoknak a februári javaslatoknak, melyek felélték volna ezeket a tartalékokat.

– Természetesen a járványhelyzet bizonytalanságára tekintettel és egy esetleges második hullámra felkészülve, minden szükséges védőfelszerelés továbbra is rendelkezésre fog állni, a tesztelések pedig most is zajlanak az önkormányzati intézményekben.

– A szerdai adatok szerint az önkormányzati fenntartású bölcsődékbe 301, az óvodákba pedig összesen 1548 kisgyermeket vittek ma szüleik.

– Székesfehérváron a mai napig összesen 344 személy esetében rendeltek el hatósági házi karantént, amelyben közülük jelenleg 55 fő van. A többi személy esetében ez az intézkedés már megszűnt.

– A koronavirus.gov.hu oldal hivatalos tájékoztatása alapján Fejér megyében az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 376 fő.

– Az Operatív Törzs mai tájékoztatóján elhangzott, hogy az aktív betegek megyénkénti eloszlása szerint Fejér megyében 127 koronavírussal fertőzött beteg van. Nekik ezúton is jobbulást kívánok!

– Az Operatív Törzs tájékoztatott arról is, hogy a járvány idején Fejér megyében 43-an hunytak el e fertőzés következtében. Szeretném kifejezni őszinte részvétemet a járványban elhunytak családtagjainak!

– Városvezetőként szeretném megköszönni az Operatív Törzs vezetőinek, szakembereinek ebben az időszakban végzett, néhol emberfeletti munkáját. Ahogyan a polgárok számára, úgy a városvezetésnek is fontos támpontot jelentettek tájékoztatóik, ajánlásaik, amelyeket a jövőben is követni fogunk, betartásukat mindenki számára ajánljuk!

Kedves Fehérvári Polgártársaim!

Látva és érezve azt, hogy a fehérváriak érdeklődnek és igényt tartanak az első kézből való tájékozódásra a város ügyei kapcsán, a lakossági tájékoztatókat megváltozott formában, de továbbra is folytatni fogom, ennek kapcsán hamarosan jelentkezem a részletekkel.

Az elmúlt bő három hónap polgármesteri szolgálatom legnagyobb kihívását jelentette, egyben pedig legerőteljesebb tapasztalatát is

Mi, fehérváriak tudjuk, hogy a városunknak kivételes történelme van, melyekre mindannyian büszkék lehetünk. A járványhelyzetben tanúsított közös helytállásunk viszont kézzelfogható bizonyítékát adja annak is: méltók vagyunk ehhez a múlthoz, Székesfehérvár és polgárai ma is különleges összefogásra képesek, út- és példamutatóak az egész ország számára. A koronavírus elleni küzdelem első felvonását megnyertük, ám kérem, hogy ne legyenek illúzióink, ne ringassuk magunkat hamis biztonságérzetbe: a vírus második hullámban történő érkezése valós és komoly fenyegetés, ahogyan a járvány gazdasági következményei is azok. Továbbra is ébernek, körültekintőnek kell maradnunk, és sosem szabad elfelejtenünk a legfontosabb leckét, melyet 2020 tavasza tanított nekünk: nincs kihívás, amit százezren egy csapatban ne tudnánk megoldani! Köszönöm, és kérem, hogy továbbra is: Vigyázzunk egymásra!