A hivatalos átadás a közeljövőben várható, de az út és a híd használható Nagykarácsonyban

Nagy forgalmú útszakasz és annak „hídfelülete” újult, újul meg ebben az időszakban Nagykarácsony területén.

Noha az út már járható, a hivatalos átadót egyelőre nem tartották meg. Hiszen a szakemberek alapvetően nem végeztek még a munkálatokkal – csupán Scheier Zsolt polgármester kérvényezte, hogy a Mezőfalvát és Daruszentmiklóst is érintő, körülbelül 25 kilométeres kerülőt elkerülve tegyék újra járhatóvá a szakaszt az illetékesek. A kérés meghallgattatott.

Alapvetően nem kis beruházásról van szó: a 6211-es jelű Előszállás–Nagykarácsony összekötő út 1,9 kilométeres szakasza a Magyar falu program keretében, információink szerint mintegy 400 millió forintból újul meg, érintve az Előszállás felőli oldalon található hidat is. A pályázatnyertes Magyar Közút Nonprofit Kft. közleményben arról tájékoztatott: a híd közepén kialakítottak egy három méter széles sávot, ott a forgalom áthaladási elsőbbség szabályozása mellett, váltakozó irányban haladhat. A kivitelezési határidő szeptember végén jár le, a pálya eredeti szélessége pedig ismét 4,8 méter lesz majd, így a szabályozás továbbra is érvényben marad az átadást követően. Az elöljáró szeretné, ha a jövőben a 61-es főút előszállási csomópontjáig is megújulhatna az út.