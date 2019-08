A hagyományőrzésből is kiveszik a részüket Alapon

Számos terv, de ugyancsak sok elnyert, folyamatban lévő vagy megvalósítás előtt álló beruházás segíti Alap további fejlődését. Ezt az elmúlt évek tapasztalatai is alátámasztják, hiszen fejlesztésben nem volt hiány.

Az utolsó hírek arról szólnak, hogy a Magyar falu program keretében hárommillió forint értékben orvosi eszközök beszerzéséhez nyert támogatást a település; ebben az évben pedig az óvodai tornaszoba tetőfelújításához, valamint a belterületek, közterületek karbantartásához és útjavításhoz szükséges eszközök fejlesztésére szeretnének pályázatot benyújtani.

A sportöltöző belső felújításához megérkezett a támogatói okirat

Ezek a jövőbeli tervek, azonban számos, már megvalósult, valamint folyamatban lévő felújítás is látható Alapon. Ott van például a helyi termelői piac, amely a Béke utcában, egy régi parasztház helyére épült. A zárt részen árusítóasztalok találhatók, a szomszédos telken pedig hamarosan a szabadidő-eltöltéshez is hasznos park épül. A termelők hetente egyszer, szombatonként vehetik igénybe az építményt – ekkor egy piacfelügyelő is ügyel majd a rendre.

Az aktív szabadidő-eltöltést az iskola udvarán átadott műfüves sportpálya is segíti, olyannyira, hogy idén a fiatalok keresték még Méhes Lajosné polgármestert egy itt tartandó rendezvény ötletével. Így az önkormányzat szervezésében augusztus 31-én kispályás focival, bográcsozással, exatlonnal és díjkiosztással gazdagított alapi vakációbúcsúztatót tartanak a településen.

– Szinte minden civil szervezetünkhöz kapcsolódik egy-egy program – mesélte az elöljáró, így nem csoda, hogy csaknem minden hónapban van rendezvényük. A hagyományőrzés rendszeresen megjelenik az alapiak életében: a nemzeti ünnepeken kívül a néptáncgála és az újszülöttek köszöntése ugyanolyan fontos rendezvény az itt élők számára.

A konyha gépparkjának fejlesztése folyamatban van

Ahogyan a mezőgazdaság és a környezettudatosság is: a konyhán helyi, szezonális zöldségekből készítik az ételeket, emellett a szintén helyben megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket is feldolgozzák a néhány éve átadott feldolgozóban. Az itt készült termékeket árusítják is, és több kiállításon is bemutatkoztak már a helyi termékeikkel. A kertészetben a közfoglalkoztatottak munkálkodnak, s a gyümölcsfeldolgozóba is többen átkerültek. A konyha gépparkjának fejlesztése folyamatban van, a teljes felújításra újabb pályázatot nyújtottak be. Az elmúlt években a nappali ellátás épületét újították fel, de a házi segítségnyújtók többek között munkájukhoz új számítógépeket és kerékpárokat is kaptak, valamint a rászorulók utaztatását egy kilencszemélyes kisbusz is segíti. A hivatal ugyancsak pályázati támogatásból újult meg, előbb az épület, majd a tető korszerűsödött. Jelenleg a parkolónál egy fedett részt alakítanak ki.

A településen egy nyolc fő befogadására alkalmas minibölcsőde működik az óvodán belül, Alap gesztortelepülésként működteti az intézményt.

Még ebben az évben külterületi utak újulnak meg, amelyek lehetővé teszik, hogy a gazdák aszfaltos úton közlekedhessenek. Emellett az egészségügyi ellátást szolgáló épületet is felújítják, amely az orvosi rendelő belső megújulását, a védőhelyiség felújítását és a fűtés korszerűsítését, a külső szigetelést is magában foglalja, a gyógyszertár renoválásával együtt. A kivitelezés áttolódik a jövő évre.

A belterületi utakat a kátyúzáson kívül egyelőre nem újítják meg, hiszen előbb a Sárszentágotával közös szenny­vízcsatorna-kiépítést szeretnék megvalósítani – az alapok adottak, már csak a döntésre várnak.