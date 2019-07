A gyepmesteri telepen megjelent Zala megyei rendőrök nem tudtak a rotweiler támadásáról

Ahogy azt megírtuk, a Fejér Megyei Hírlap megkérdezte az ORFK-t, hogyan kerülhettek valódi rendőrök a fehérvári gyepmesteri telepre, ahol a csókakői kutyatámadásban érintett rottweilert tartották megfigyelés alatt.

Ahogy megírtuk, az állat két hétre került karanténba, s ekkor, az állat tulajdonosa magát rendőrnek mondó személyekkel és egy rendőrautóval érkezett a helyszínre, mondván, el akarja vinni a kutyát. A gyepmesteri telep vezetője jelezte a helyi rendőrségnek az esetet, ahol nem tudtak róla. S mivel a rendőrautó rendszáma is rendelkezésre állt az ügy tisztázásához, így az, hogy kik és honnan érkezhettek, nyilvánvalóan a rendőrségen belül tisztázásra került. Az ORFK sajtóosztálya megkeresésünkre el is mondta: A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai egy idősödő rottweiler szolgálati kutya pótlása miatt kerestek ugyanilyen fajtát. Jelezték nekik, hogy egy székesfehérvári telepen meg lehet tekinteni több rottweilert, arról azonban nem tudtak, hogy az állat korábban gyerekre támadt. Amikor a telep vezetője ezt közölte velük, a rendőrök meg sem nézték a kutyát, így vizsgálat sem indult az ügyben. Ugyanakkor – tette hozzá az ORFK – nem példa nélkül való, hogy állatmenhelyről kiválasztott kutyából a szakemberek kiváló rendőrkutyát képeznek. Ezért is kerülhetett egyáltalán szóba, hogy a rendőrök menhelyre menjenek kutyát nézni.

