A felhúzott állványzat jelzi – A helyreállítási munkálatok megkezdődtek Cecén

Legutóbb tavaly júliusban írtuk meg: a ceceiek bíznak a református templom helyreállításában.

Ugyanebben a cikkben számoltunk be arról is, hogy az épület előtti járdaszakaszt az önkormányzat lezárta, mert az aláhulló vakolat- és tégladarabok veszélyeztették az ott közlekedő gyalogosok épségét. Arról, hogy a probléma régóta fennáll, Gajdos János református lelkipásztor tájékoztatta lapunkat a helyszínen, s ugyanő mondta el azt is, hogy a megoldás már úton van, hiszen közbeszerzési eljárást indítanak.

– A kivitelező már felállványozta a templomot, a munkálatok tehát látványosan megkezdődtek – mesélt a pár héttel ezelőtt, áprilisban kezdődött folytatásról Fazekas Gábor polgármester. Elmondta: az egyház egy új közösségi teret is szeretne, az ezzel kapcsolatos adásvételi szerződést épp a napokban kötötték meg. Eszerint az úgynevezett kis-

iskola udvarán egy pár száz négyzetméretes területet biztosítanak az egyháznak, amelynek tagjai a telekösszevonást követően egy új közösségi térrel tudnak majd gazdálkodni. A jelenleg ezt a funkciót ellátó épület ugyanis olyan állapotban van, hogy annak felújítására egyelőre nem érdemes költeni – tudtuk meg. Ahogyan azt is: az új épület pályázati forrásból jön létre, de addig még hosszú az út, meg kell felelni többek között az építési hatósági szabályoknak is. Ha minden a tervek szerint halad, az új tér kialakítása három hónap múlva kezdődhet el.

A templom most zajló munkálatai szintén pályázati forrásból valósulnak meg.

– Tetőfelújítás, a külső vakolat javítása, lábazatvakolat-csere, tetőtől talpig újraszínezés, illetve a beltérben vakolatjavítás a mennyezeten és újraszínezés, mind pályázati pénzből – részletezte a tervezett munkálatokat Gajdos János. A lelkipásztor hozzáfűzte: a felújítás idején a gyülekezeti terem ad otthont a híveknek. Télen is ezt a helyiséget használták, idén nagyböjtkör pedig nem költöztek vissza a templomba. Ez – mármint a visszaköltözés – várhatóan május végén, június elején történik meg.

A cecei munkálatok azonban egyáltalán nem állnak meg! Hamarosan a polgármesteri hivatal tetőszerkezete kerül sorra egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően (régi álom ez!): a közbeszerzés keretében az ajánlatok már megérkeztek, így az érintettek remélhetőleg a következő testületi ülésen, vagyis pár héten belül kiválasztják a győztes kivitelezőt.

Ugyancsak alakul (a Vidékfejlesztési Program keretében) a piactér teljes felújítása: bár itt látványos munkavégzés még nem történt, a háttérmunkák javában zajlanak. Jelenleg a közbeszerzési eljárást megelőzően a közbeszerzési szakértő kiválasztása van folyamatban, ezt követően indul majd a felhívás közzététele és a kivitelezőkeresés. A közel 48 millió forintos beruházás vizesblokk és fedett csarnokrész kialakítását, valamint a teljes térkövezést is magában foglalja.

Egy projekt azonban már a finisben van: a cecei óvodában három-négy héten belül elkészül a közel 48 millió forint értékű bölcsődei csoportszoba. Ez azt jelenti, hogy az ifjak szeptembertől birtokba vehetik az új helyiséget, amely – haladva a korral – immár akadálymentesen is megközelíthető lesz. Az előzetes számítások alapján a csoportszobában tizennégy bölcsis gyermek elhelyezése oldható meg.