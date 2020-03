A civilek támogatása központi kérdés Bodajkon

A grémium felülvizsgálta a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde továbbképzési programját, és szóba került a nagy terv kivitelezése is, mely szerint hamarosan kialakul a zöldváros Bodajkon.

Számos technikai jellegű előterjesztéssel kapcsolatban is hoztak döntéseket, de ahogy azt Wurczinger Lóránt polgármester kérdésünkre elmondta, a civil szervezetek anyagi támogatása volt az egyik legfontosabb napirendi pont. Az önkéntes tűzoltó-egyesület és a polgárőrök félmilliót kaptak, míg a Helytörténeti Egyesület és a SzívHang kórus 100-100 ezer forintot kapott a működésre, de valamennyi kisebb civil szervezet is kapott a költségvetés erre elkülönített több mint másfél millió forintos tartalékából.

A lehetőségeikhez mérten jelentős támogatást ítéltek a helyi református egyházközségnek és az általános iskolának is.

Elosztották az idei versenysport-támogatási keretet, amelyet most 300 ezerrel tudtak feljebb tornázni, így az egyesületeket 1,9 millió forinttal tudták támogatni. A lakosság érdekében bekerült a napirendi pontok közé a fogorvosi szolgálat működési költségeihez való hozzájárulás megvitatása is. A tó környékét felújítani hivatott pályázat még várat magára, jelenleg a közbeszerzési eljárás fázisában van.