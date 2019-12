A biztonságra és a stabilitásra kell törekednünk 2020-ban Bozsák Angéla jósnő szerint

Egy korszak, egy évtized zárul ma. Éjjel átlépünk a 2020-as évbe, ami rengeteg változást fog hozni az életünkbe. Bozsák Angéla jósnőt arra kértük, tárja fel előttünk a jövő titkait, ossza meg olvasóinkkal, hogy milyen évnek nézünk elébe.

A kártyák egyértelműen szóltak, a biztonságra és a stabilitásra kell fókuszálnunk. Vissza kell találnunk önmagunkhoz, meg kell tanulnunk szeretni és segíteni, összetartani. Fejlődnünk kell és megcselekedni azt, amit meg kell. Egyértelmű, hogy változtatnunk kell a gondolkodásmódunkon, az életvitelünkön. Vegyük észre, ha valahol lejárt a feladatunk, merjünk tovább lépni. Legyünk bátrak, az élet hozni fogja az újat. Akinek van művelhető földje, kicsit vissza fog térni a természethez. Aki lakást/házat szeretne vásárolni, annak azt tanácsolja a jósnő, hogy 2-3 év múlva tegye meg.

Milyen éve lesz a magyaroknak 2020-ban? – szegeztük a kérdést Bozsák Angélának.

A jósnő több kártyát is kiterített elénk fehér abroszára, hozott cigánykártyát, lenormand kártyát, angyal kártyát és álmok tarot-ját is. A 2020-as esztendő a numerológia szemszögéből igen különleges évnek ígérkezik. Először is feltűnik a kettes szám, ami önmagában a segítés és a szolgálat száma, tehát a jövő évben mondhatni kötelező segítenünk egymást. A két kettes miatt, megkapjuk a négyes számot, ami a racionalitás és a realitás száma, az új alapok lerakását jelenti, a stabilitást. Viszont megmutatkozik a spiritualitást jelző 22-es mesterszám, ami a bukás száma is. Tehát ha valamit rosszul fogunk csinálni, elbukhatunk. Ellenben akkor, ha őszintén és tiszta hittel, meggyőződéssel cselekszünk, az egyenes utat járjuk.

A 2020 határozottan egy váltást jelez, minden borulni fog, ami nem korrekt alapokon nyugszik. Egyénileg és országosan is nagyot lehet majd alkotni. Angéla jóslata szerint jobban felszínre kerülnek az érzelmeink az új évben, ezért jobb óvatosnak lenni. Tudatosan törekedjünk arra, hogy szeressünk és ne haragudjunk. Szolgáljuk a jót és a szeretetet. Ne essünk kétségbe akkor sem, ha baj van, mert jönni fog a segítség. Nyugodtan hagyatkozhatunk a megérzéseinkre, hiszen a kettes szám az intuíciót is magába foglalja. Hallgassunk a lelkünkre, akkor tudunk jól cselekedni. Mindenképpen a fizikai síkkal és a stabilitással kell foglalkoznunk, erősítsük meg az anyagi és egzisztenciális stabilitásunkat, koncentráljunk a biztonságra. Foglalkozzunk a testünkkel, ne halogassuk, ha orvoshoz kell mennünk és sportoljunk, törekedjünk az egészségünk megőrzésére. Kerüljük a haragot, a gyűlöletet, mert megbetegítik a lelkünket, ami szervi betegségekhez fog vezetni. Kicsit magányos év áll előttünk, lesz, hogy magunkra maradunk a problémáinkkal, de csak azért, hogy visszataláljunk önmagunkhoz.

Teremtsük meg a belső békénket, hogy minél kevésbé konfrontálódjunk másokkal. Mutassunk egymással szemben több türelmet és bölcsességet. Ha történik velünk valami, vegyük észre benne a jót – hívja fel olvasóink figyelmét a jósnő, ugyanis a 2020-as év a munkahelyek tekintetében is sok változást hoz magával. Az év eleje kicsit zűrösen fog indulni, mert a sors megszeretné mutatni nekünk, melyik irányba haladjunk tovább. Ha az életünk bármely területére lecsap, azt jelenti, hogy ott változtatnunk kell, mert hosszú távon nem mutat stabilitást. A jósnő szerint kicsit szerényebben kell élnünk a jövő évben, meg kell tanulnunk élvezni az apró örömöket, kicsit visszatérni a természethez. Az egész ország és vele együtt Fejér megye is tovább lép egy másik szintre, szépen lassan átalakul.

Azt tanácsolja nekünk Angéla, hogy vizsgáljuk meg életünk minden területét; a magánéletünket, az egészségünket, a munkahelyünket, az egzisztenciális stabilitásunkat, és törekedjünk a biztonságra. Törődjünk magunkkal, szeressük egymást! A stabilitás és a biztonság lesz a legfontosabb. Adjunk egymásnak szeretetet, használjuk a megérzéseinket, kapaszkodjunk a hitünkbe!