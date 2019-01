Óránként kigyullad egy lakás – füstérzékelő riasztotta a lakókat Székesfehérváron

Még el sem telt a január, és már országosan hétszázötven lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat. Huszonnégy eset áldozatot is követelt, csak az elmúlt hétvégén öt ember halt meg lakástűzben.

A katasztrófavédelem statisztikai adatai szerint januárban eddig átlagosan óránként keletkezett egy lakástűz Magyarországon. A legtöbb lakástűz egy-két négyzetméteres, azonban naponta három-négy otthon semmisül meg az emberi gondatlanságra visszavezethető tüzek miatt.

A téli időjárás kedvez a lakástüzek kialakulásának. Az emberek több időt töltenek otthon, többet főznek, többet kell világítani, intenzíven kell fűteni. Január utolsó hétvégéjén öt ember vesztette életét lakástűzben. Székesfehérváron, a Havranek utcában egy családi ház szobájában keletkezett tűz. A tűzoltók egy embert kimentettek a füsttel telítődött épületből, a másik lakót a kigyulladt szobában találták meg, ő a tűzben életét vesztette.

A halállal végződő lakástüzek áldozatai szinte kivétel nélkül idős emberek. A katasztrófavédelem mindenkit arra kér, hogy figyeljenek egyedül élő idősebb szomszédjukra, ismerősükre. Egy füstérzékelő beszerzése megoldást jelenthet, hiszen a statisztikák szerint nem csak haláleset nem következett be, de még nagyobb tűz sem keletkezett azokban a lakásokban, házakban, ahol volt füstérzékelő.

Január közepén Székesfehérváron, egy öreghegyi családi házban a füstérzékelőnek köszönhetően nem történt sérülés és nagyobb anyagi kár. A körülbelül kétszáz négyzetméteres épület pincéje gyulladt ki, kis területen berendezési tárgyak és elektromos gépek égtek. A családi házban tartózkodók és a szomszédok is a beépített füstérzékelő riasztására figyeltek fel, ezután vették észre, hogy a pincéből füst szivárgott. A szomszédok értesítették a tűzoltókat, a lakók megkezdték a tűz oltását. A lángokat a megyeszékhely hivatásos tűzoltói elfojtották, és egy propánbutángáz-palackot vittek ki az alagsorból.

Egy jó minőségű, a lakásokba utólag is felszerelhető füstérzékelő néhány ezer forintba kerül és a tűz keletkezésének legelején jelez. Az érzékelő hangos sípolását meghallva – ahogyan a székesfehérvári esetnél is beigazolódott – még van idő kimenekülni a lakásból, vagy az otthon lévők akár még saját maguk is meg tudják fékezni a kezdeti lángokat anélkül, hogy testi épségüket kockáztatnák.

A legtöbb lakástűz a fűtéssel, főzéssel, dohányzással, hibás, nem megbízható elektromos eszköz használatával hozható összefüggésbe. Ezekre érdemes odafigyelni: