Munkaértekezletet tartott a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság Fehérváron

A füstdetektorok alkalmazását és a mezőgazdasági gépek időszakos ellenőrzésének fontosságát emelte ki a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság október ötödikei ülésén Székesfehérváron.

A munkaértekezleten a szervezet lakosságfelkészítő szerepe, széleskörű prevenciós tevékenysége került előtérbe.

A Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság ülésén Magosi Lajos tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató, a testület elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Tóth Péter társelnök, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője adott áttekintést a szaktárca feladatrendszeréről, a közlekedés, az energetikai ipar és a gazdasági szféra tűzvédelemmel összefonódó területeiről. Geiger Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő, ügyvezető elnök bemutatta az állampolgárok tűzbiztonsága érdekében idén végzett felkészítő tevékenységet.

Fejér megyében évente átlagosan kétszázharminc lakásban keletkezik tűz, amelyek kialakulásában, továbbterjedésében évről-évre közrejátszik a nem megfelelő tüzelés-fűtés. Előfordul, hogy a tüzelőberendezésbe a fa mellé a háztartásban összegyűlt szemetet, műanyagpalackokat, csomagolóanyagokat, régi bútorlapokat tesznek, ez pedig a füstelvezetők állapotának rohamos romlását eredményezi, amely nemcsak kéménytüzek kialakulásához, hanem szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet. A katasztrófavédelem és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. ezért a közelmúltban Ne gyújtsd! Gyűjtsd! címmel kampányt indított, amellyel a tűzmegelőzés jegyében a szelektív hulladékgyűjtésre, mint biztonságos és hosszútávon is értékteremtő megoldásra hívja fel a figyelmet. A lakások és a családi házak tűzbiztonságának növelése érdekében a füstérzékelők alkalmazásának népszerűsítését tűzték ki célul a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság. Ezek a készülékek tűz esetén időben, átlagosan egy percen belül jeleznek, riasztásukkal az alvó embert is felébresztik, ezzel lehetőséget adva a menekülésre, illetve kisebb kiterjedésű tüzek esetén a tűz oltására.

Magosi Lajos tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató a mezőgazdaságra jellemző tűzesetek megelőzése kapcsán kiemelte: az aratásnak még nincs vége, a napraforgó után a kukorica betakarítása zajlik. Az ezredes kezdeményezésére a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság felhívja az aratásban résztvevőket, hogy a júniusi előzetes gépszemlék után időszakosan ezekben a hetekben tűzvédelmi szempontból vizsgálják át a gépeket és a rajtuk elhelyezett tűzoltó készülékek megfelelőségét, továbbá fokozott figyelmet fordítsanak a szárítók tűzbiztonságára.