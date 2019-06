Betontömb zuhant egy pusztaszabolcsi kisfiúra

Egy hat évvel ezelőtt felrobbant ház romjainál játszott társaival az a kisfiú, akinek a fejére egy hatalmas, közel 100 kg-os betontömb zuhant, hétfőn este Pusztaszabolcson, közölte egy dunántúli hírportál hétfőn este.

A Deltahír helyszíni tudósításában arról számolt be, hogy balesetet szenvedett kisfiú egy – korábban valószínűleg állattartásra használt – beton építmény egyik szegélyről akart átugrani egy másikra, amikor leesett és a közel egy mázsás betontömb a fejére zuhant. Az utcából többen a segítségére siettek, állítólag egy testnevelő tanár is, aki a hatalmas betontömböt leemelte a gyerekről. A sérült kisfiút mentőhelikopter szállította Budapestre. A portál az esettel kapcsolatban megkereste a rendőrséget is, ahol Sebestyén Mária szóvivő elmondta: a baleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretén belül vizsgálja a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság.

Az önkormányzattól kapott információink szerint kedden délelőtt a jegyző a közterületfelügyelettel közösen helyszíni felmérést végzett az egyébként magánterületen található ingatlanon, hogy a hatósági bejelentéshez szükséges dokumentációt elkészítse. A bekerítetlen saroktelek a város szélén, Pusztaszabolcs Velence felőli peremén, a Határ utca és a Szilágyi Erzsébet utca találkozásánál található.

A közösségi oldalon a hírt egy helybeli édesanya, röviddel a történtek után így kommentálta: „Borzalmas volt!!!!! Az én fiammal játszott ott, és még két baráttal. Biciklizni mentek. És ott kötöttek ki. Az egyetlen lány a gyerekek közül szaladt segítségért. A fiam pedig értem, hogy fussak mert baj van. Ami ott fogadott, arra nem készültem fel. Akkor már a mentősök is próbáltak segíteni a fiún. A gyerekek lélekjelenléte hatalmas volt. Sokáig ott voltunk, sok minden történt, én csak imádkozni tudok, hogy túlélje Józsika.„

Vezető képünk illusztráció!