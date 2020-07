Kellemes, napos időnek ígérkezik a vasárnap

A hőmérséklet visszaesik, hajnalban a Dunántúlon 10, 14 fok várható, míg a felhősebb keleti tájakon 15, 18 fok is lehet.

Délelőtt a front csapadékzónája a keleti megyéket is elhagyja, ott is megkezdődik a felhőzet felszakadozása, csökkenése. Napközben már országszerte napos, de változóan gomolyfelhős időre készülhetünk. Elsősorban a középső országrész felett növekedhet meg időnként erősebben a gomolyfelhőzet, itt néhol kisebb futózápor is előfordulhat, máshol azonban nem várható csapadék. Az északi szél többnyire mérsékelt, a Dunántúl északnyugati részén illetve a Tiszántúl északi felén élénk lesz, időnként erős lökések is kísérhetik. Ugyanakkor az ország középső sávjában, annak is elsősorban északi felén ennél gyengébb marad a légmozgás. Jelentősen visszaesik a délutáni hőmérséklet a korábbi napokhoz képest, délutánra 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.

Vezető képünk illusztráció!