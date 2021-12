– A bal kezem jól kiegészíti a jobbat. A munkahelyemen sokkal apróbb tárgyakkal foglalkozom, ott a gyufafej méretű alkatrész már óriásinak számít. Csipesszel, apró forrasztópákákkal is dolgozom. Az átlagosnál valószínűleg kifinomultabb motorikus képességekkel rendelkezik a jobb kezem, de a bal nélkül nem boldogulnék – mondja az ezermester, aki már gyerekkorában, Úrhidán is nagyon szeretett szerelni. Sűrűn megfordult a helyi fafaragómesternél, majd élete párján keresztül megismerte a fafaragás csínját-bínját is.