Egy olyan selejtezősorozaton vannak túl, amit egyáltalán nem nevezhetünk könnyűnek. Mi a legfontosabb dolog, amit az elmúlt időszakban tanultak?

– Összességében az a legfontosabb, hogy észben tartsuk azt, hogy bárki ellen van esélyed nyerni. Mindig lesz legalább egy-két helyzeted, amivel megszerezheted a győzelmet, akár az erősebb csapatok ellen is, mint például az Szerbia ellen is megtörtént. Ezzel a mentalitással kell az Európa-bajnokságra utaznunk. Papíron nem lesz könnyű feladatunk, tudjuk, főleg Svájc és Németország ellen. Persze Skóciát sem írhatjuk le, nagyon jó, fizikális csapat. Ha visszanézünk a múltba, akkor nagyon sok olyan meccs volt, hogy az ellenfél fizikális játékot képviselt, mi pedig szenvedtünk emiatt. Muszáj, hogy számoljunk ezekkel a tényekkel. Bíznunk kell magunkban, a lehetőségeinkben és a kötelességünkben, valamint reménykedni, hogy a végén jó eredményekkel zárunk. Ahhoz, hogy a jó eredményeket elérjük, maximumot kell hoznunk.

Három évvel ezelőtt is Európa-bajnokságra készült a válogatott. Mit gondol, melyik az az eleme a játéknak, amiben a legtöbbet fejlődött a csapat?

– A legutóbbi Európa-bajnokság óta sokat fejlődött a válogatott a játék több elemében is, mint például a játék taktikai, mentális vagy éppen fizikai aspektusaiban. A legfontosabb talán mégis az, hogy most az összes játékosunk egészséges, csak Fiola Attila és Lang Ádám játéka lehet még kérdéses az Európa-bajnokságon. A többiek jelen pillanatban egészségesek, és remélem, hogy ez így is marad! A bajnokságok végén járunk, kevés mérkőzés van hátra. Ha visszanézünk az elmúlt időszakra, 2022 szeptembere óta minden alkalommal hiányzott valamelyik játékosunk. Hol kettő, hol három, hol négy, s nem egyszer volt, hogy kulcsembereket kellett nélkülöznünk, ez pedig nem volt egyszerű. Most sem lesz könnyű dolgunk, de legalább mindenki egészséges, mindenkivel számolhatunk, és remélem ez így is marad!

Még két felkészülési mérkőzésük lesz az Európa-bajnokság előtt. Hogy készülnek ezekre?

– Természetesen készülünk az Írország és az Izrael elleni mérkőzésre is, de a legfontosabb az, hogy ezek segítségével készen álljunk az Európa-bajnokságra. Persze ezeket sem vesszük félvállról, de ezekre inkább amolyan bemelegítésként tekintünk annak érdekében, hogy az Eb-n a maximumot tudjuk nyújtani.

Nagyon sok olyan játékos van a válogatottban, aki valamilyen szinten köthető Fejér vármegyéhez, mint Sallai Roland vagy éppen Szoboszlai Dominik. Mit gondol, ki lehet a következő, aki bekerülhet a válogatottba akár a Puskás Akadémiából, akár a Fehérvár FC-ből?

– Nehéz ezzel kapcsolatban jóslatot tennem. Minden meccset nézünk. Amikor tehetjük, élőben látogatunk ki a stadionba. Minden héten figyeljük a Vidit. Tudjuk, hogy jól teljesítettek, főleg a szezon második felében, harcban voltak a dobogóért, a következő idényben pedig ismét ott lehetnek a nemzetközi porondon is, ami nagyon jót tesz nekik. Különösen figyeljük a csapatból Tóth Balázst, aki nagyon jól teljesített az idényben, ő lehet a közeljövőben a válogatott egyik meghatározó kapusa. Van más érdekes játékos is számunkra, mint például Schön Szabolcs, akit már jól ismerhetünk, vagy éppen Katona Mátyás. Nekik, de főleg Katonának még kiegyensúlyozottabb játékot kell nyújtania, bár tudjuk, hogy nagyon tehetséges. Mellettük Gergényi Bence is jól teljesít. Ha fejlődnek, és a jövőben is jól teljesítenek, akkor miért ne kaphatnának meghívót? Figyeljük az egész magyar bajnokságot, már csak azért is mert a játékosok java része, akikből meríthetünk, itthon játszanak. Külföldön azokat a játékosokat követjük, akikről amúgy is tudjuk, hogy ki. Vannak olyanok, akik külföldön játszanak, de vagy az életkoruk vagy a jelenlegi teljesítményük miatt nem felelnek meg a szempontjainknak.

Pécsi Ármin berobbant az NB I-be, és folyamatosan lehetőséget kap a Puskás Akadémia kezdőcsapatában. Mit gondol, lehet ő az egyik kapusa a válogatottnak a jövőben?

– Úgy érzem, hogy a kapusok terén jó hagyományokkal rendelkezünk, top játékosaink vannak ezen a poszton, mint Gulácsi Péter vagy éppen Dibusz Dénes. A jövőt tekintve is jól nézünk ki, ahogy említettem Tóth Balázs is itt van, vagy éppen Hegyi, aki Angliában játszik, és itt van Pécsi is, akit említett, hiszen játszik, jól teljesít, főleg lábbal nagyon jó, jól mozdul ki a kapujából. Összességében elmondhatjuk, hogy ez elég ahhoz, hogy játszhasson. Ami fontos, hogy fejlesztenie kell az erejét, de fiatal, szóval van ideje, hogy ezt megtegye. Ígéretesnek néz ki. Biztos, hogy az U21-es válogatottban ott van és ott fog is játszani Hegyivel együtt. Ami fontos, ahogy azt ők is tudják, hogy meghívót kapjanak a felnőtt válogatottba, ahhoz muszáj, hogy hosszú távon jó teljesítményt nyújtsanak, muszáj fejlődniük, keményen kell dolgozniuk napról napra.

Visszatérve az Európa-bajnokságra, mi a céljuk, mi az amivel elégedett lenne?

– Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára az a cél, hogy a lehető legjobban teljesítsünk, és boldoggá tegyük a szurkolóinkat, és legalább büszkék legyenek ránk. Ahhoz, hogy egy szurkoló boldog legyen, nyerni kell. Ha továbbjutnánk a csoportból, az nagy eredmény lenne, mindenki ebben gondolkozik, mindenki ezért dolgozik. Ami a legfontosabb, hogy kijutottunk Németországba, de ha már egyszer ezt megtettük, akkor szeretnénk még többet elérni, szeretnénk valami extrát nyújtani. Szeretnénk kvalifikálni, szeretnénk továbbjutni a csoportból, és ezután persze az ellenféltől is függően szeretnénk még elérni pár célt. Első körben a legnagyobb dolog, amit most elérhetünk az az, hogy továbbjussunk a csoportból.

Hogy érzi, a szurkolók hazai környezetet tudnak majd teremteni az Európa-bajnokságon?

– Nem tudom, a legtöbben közülük nem tudtak jegyet venni, nagyon nehéz volt hozzájutni a jegyekhez, még nekünk is. Hogy őszinte legyek, nagyon drágák is voltak. Nem tudom, hányan tudnak közvetlenül a stadionba jönni, de amit biztosan tudok, hogy teljesen meg fogják tölteni a szurkolói zónákat, ez biztos. Ha a stadionban csak tízezer szurkolónk tud bejönni, akkor is ott lesz rajtuk kívül 40 ezer a szurkolói zónában, akik majd nekünk fognak szurkolni. Ez számunkra óriási motiváció, úgy gondolom, hogy ezt a srácok is tudják, és ez nagy kincs, amit nagy becsben tartunk.

Szoboszlai Dominik a múlt nyáron váltott csapatot, Liverpoolba igazolt, jól kezdett. Mit gondol a váltásról, jót tett neki? Hogy látja a jelenlegi teljesítményét?

– Az egyértelmű, hogy Dominik nem a legjobb pillanatait éli, mióta a Liverpoolnál van. Nagyon jól kezdett, amin talán egy kicsit mindenki meglepődött. Ezután a szezon második felében már nem megy úgy neki a játék, szenved egy kicsit, de ebben a félévben a Liverpool sem teljesít jól, elvesztették a Manchester United elleni kupameccset, a bajnoki címért folytatott harcban is alulmaradtak. Ez volt az a pillanat, amikortól kevesebb lehetőséget kapott. Persze nem akarom azt mondani, hogy nekünk ez előny, de nem hátrány, az biztos, hiszen nem játszott sok meccset, vagy ha játszott is, akkor se kilencven percet, így frissebb lehet fizikailag. Hogy pszichésen milyen állapotban van, azt meglátjuk. Úgy gondolom, hogy még ha nem is a legjobb helyzetben van Liverpoolban jelenleg, az már más történet lesz, hogy a válogatottban hogy fog játszani nemcsak az ő, hanem mindenki számára.

Sallai Roland talán a legjobb szezonját futja. Mit gondol, készen áll arra, hogy a nyáron egy nagyobb csapathoz igazoljon?

– Jelenleg abban a helyzetben van, hogy meg tudja tenni ezt a lépést. Ahogy többször is említettem, itt az ideje, hogy egy lépést tegyen előre. Természetesen ezt a döntést neki és az ügynökének kell meghoznia, hiszen ha megnézzük Szalai Attila helyzetét, akkor néha egy döntés lehet, hogy nem a legjobb, ami aztán a karrieredben is problémát okoz. Az a lényeg, hogy Roli úgy válasszon csapatot, bár a fociban nem mondhatja neked senki azt, hogy te biztosan játszani fogsz, de legalább azt tudja, hogy az elején meg lesz a lehetősége arra, hogy szerepeljen. Az biztos, eljött az ideje annak, hogy a következő szintre lépjen. A Freiburg egy jó csapat a Bundesligában, mindig a hatodik és a nyolcadik hely között vannak, az elmúlt évben a nemzetközi porondra is kijutottak, most is harcban vannak érte. Jó csapat, de nem beszélhetünk arról, hogy Németországban top csapat, hiszen most a Bayer Leverkusen, a Bayern München, a Borussia Dortmund és az RB Leipzig számít annak. Ha Németországban szeretne maradni, és szintet lépni, akkor ezek közül a csapatok közül valamelyikbe kell igazolnia, vagy akár mehet Angliába, Olaszországba, minden tudása és karakterisztikája megvan ahhoz, hogy a legjobb csapatok egyikében játszhasson.