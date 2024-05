Érdekes és szokatlan kép fogadta az érdeklődőket a Sörház téri Nappali Szolgáltató Centrumban. A bejárat előtt hajléktalan férfiak kisebb csoportja, az épületben pedig nyüzsgő gyerekek és szüleik várakoznak izgatottan. A Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, a Tóvárosi Általános Iskola és a Táncsics Mihály Általános Iskola diákjainak hirdetett rajzpályázatot a Kríziskezelő Központ. Az alkotásokat három kategóriában várták: 1., illetve 2., 3. és 4. osztályosok, valamint felső tagozatos diákok küldhették be műveiket a témában. A megvalósítás mindenkinek a fantáziájára volt bízva, visszatérő elemként jelent meg a segítségnyújtás, az adakozás, de a beszélgetés és a figyelem is a rajzokon. Az elbírálás során elsősorban a témát figyelte a zsűri, de fontos szempont volt a kidolgozottság is. A csütörtökön megrendezett díjátadón a kategóriák első három helyezettjét, valamint a különdíjasok díjazták, de mindenki, aki részt vett a pályázaton, apró jutalomban részesült.

Mészáros Attila alpolgármester, Zsabka Attila intézményvezető illetve munkatársai adták át a gyerekeknek a díjakat.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Mészáros Attila alpolgármester, a rajzpályázat védnöke megköszönte a szervezést és az intézményvezetők együttműködését, de elsősorban annak a sok gyermeknek mondott köszönetet, akik gondolkodtak és alkottak a témában. Az alpolgármester elmondta, hogy a gyermekek nagyon ügyesen vetették papírra gondolataikat, a rajzok többsége pedig pozitív szimbólumokkal rendelkezik, ami azt mutatja: van remény. Sok pozitív példát is említett, hiszen vannak, akiknek a segítséggel sikerül kijutniuk a hajléktalanságból. Ehhez az úthoz adhatnak motivációt a gyerekek rajzai is.

„Fontos az intézmény számára az érzékenyítés, ami azt jelenti, hogy beszéljünk a rászorulókról, a hajléktalanságról, akár egy rajzverseny keretében is.”– fogalmazott Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője. Aki elmondta, nem titkolt céljuk, hogy a gyerekek is beszéljenek ezekről a témákról, ezzel a maguk módján pedig akár segíthetnek is a rászorulóknak. Zsabka Attila szerint várakozáson felüli mennyiségű mű érkezett, melyeket a hajléktalanok mindennap láthatnak majd. A rajzokból érezhető, hogy a gyerekek segíteni akarnak, és ez olyan érzéseket kelthet bennük, melyeket talán már nagyon régen nem éreztek – zárta köszöntőjét az intézmény vezetője.