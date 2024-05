Kedden este Kőbán Ritával és Jónyer Istvánnal találkozhatott a közönség. Két olimpiai-, 13 világbajnoki- , 7 Európa-bajnoki aranyérem és több tucatnyi egyéb medália tulajdonosa foglalt helyet az MCC, Halhatatlan magyar sportolók - sport, siker, életút, nem mindennapi példaképek című összejövetelén. Ez az említett számsor viszont túl semmitmondó, csak két kiváló sportoló életútjának színesfémekbe öntött krónikája. Szerencsére ezek a beszélgetések pont arra jók, hogy az eredmények mögött meglássuk az embert, a legendában a jó értelemben vett hétköznapiságot.

Persze ki tudja, mennyire hétköznapi, hogy a négy nővérrel felnövő Kőbán Rita azért kezdett kajakozni Budapest belvárosából, mert két nővére szerint is a kajakos és kenus fiúk a legszebbek. Ő nem akart olimpiai bajnok lenni, ráadásul mindig nővéreit dicsérték, de egyszer két edző beszélgetett és ő csak ennyit hallott: „Te, ez a kis Kőbán tehetséges!” Csak ennyi kellett! Végre valami, amiben jobb lehet, mint a nővérei. A történet végét már ismerjük, 11 tüdőgyulladás után lett végül olimpiai bajnok. Kétszer is. Pedig csak a nővéreinél akart jobb lenni.

De megtudhattuk, hogy versenyzőként, miközben a külföldi ellenfelek melegvízi edzőtáborban készültek a versenyre, ők jeget törtek a Kis-Duna közepéig, mert ott volt egy vékony szakasz, ahol még nem fagyott be a víz, és lehetett kajakozni. Hogy soha nem volt osztálykiránduláson, de 18 évesen Párizs utcáin sétált egy világversenynek köszönhetően. Annyira félt a kudarctól, hogy azért lett jó csapattag, mert rettegett attól, hogy rajta megy el a győzelem. Tudja, hogy most sokkal jobb versenyző lehetne, annyit fejlődött a sport, mert annak idején például az apja pofonja jelentette a sportpszichológust. Ahogy az is érdekes, hogy kajakos létére fél a víztől, a mai napig is tiszteli, még mosogatásnál is. De azt is megtanulhattuk, hogy mi a jó az edzésben: abbahagyni.