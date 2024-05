Tavaly augusztusban a szezon egyik legnagyobb meglepetését okozva, emlékezetes mérkőzésen mindössze egyetlen ponttal szenvedtek vereséget a Koronázók úgy, hogy elhibázták a győzelmet jelentő field goalt. Most itt volt a lehetőség megismételni a bravúrt, és újra szoros meccset játszani az európai elitcsapattal.

Ráijesztett az időjárás mindenkire, de a kezdésre – ami a vendégek valamilyen technikai malőrja miatt közel negyed órát csúszott –, hét ágra sütött a nap. A pénzfeldobást az Enthroners nyerte, és úgy határoztak, inkább a második félidőt kezdenék majd támadással. Ki tudja mennyire volt ez jó döntés, mert a Vikings berúgta az ajtót, a kezdőrúgást követően rögtön a hazai térfélre hordták vissza a labdát és hiába a litván óriás Laurynas Orlovicius leütött labdája és Gyarmati Máté kiváló védekezése, a bécsiek futója, Karri Pajarinen megoldhatatlan feladat elé állította a hazai védőket. Így kicsit több, mint három perc után már ott virított egy futott touchdown a neve mellett, a jutalomrúgás is sikeres, 0-7.

Az Enthroners első labdabirtoklása kész csőd, az első játékindítás máris labdaeladással indult, a Vikings csapatának csak 19 yardot kellett megtennie a célterületig, és Ben Holmes passza Jordan Bouah kezei közé egészen parádés, így máris 0-13, mivel a jutalomrúgásnál ezúttal nem a póznák közé száll a labda. A következő hazai támadás már formásabb, a válogatott Czirók Márton is hozzátesz egy szép elkapást, de a pontszerzés még mindig váratott magára. Bezzeg a bécsieknél egy hosszú passz után Noah Toure egészen a hazai 1 yardosig jutott, azt pedig Pajarinen már megoldotta, 0-19. Az Enthroners következő támadása is gyors véget ért, az első 15 perc hazai pont nélkül zárult.

A második negyedben viszont villant az Enthroners védelme, Roedion Henrique lopott labdát a levegőben és közel 70 yardos visszahordott touchdown után végre a Fehérvár is felkerült az eredményjelzőre, extra pont kimarad, 6-19. A következő bécsi támadás eljutott a hazai 11 yardosig, de itt a védelem megállította az előre nyomulást, és ebből lendületet merítve szép hosszú driveot vezetett a Fehérvár. Nathaniel Robitaille gyönyörű elkapásával, Jack Mangel futásával majd újra az ebben a támadásban szörnyetegként üzemelő Robitaille 38 yardos touchdown elkapásával zárkóztak a Koronázók, a kétpontos kísérlet csak kísérlet maradt, 12-19. Erre a Vikings is keményen válaszolt, ezúttal negyedik kísérletet is megoldva masíroztak végig a pályán és Bouah 18 yardos elkapásával ott is volt a következő hatpontos akció, extrapont kimarad, 12-25. Ekkor 1:12 volt hátra a szünetig és az Enthroners jöhetett, de végül a vendégeknek fért bele egy 40 yardos mezőnygól, 12-28 a szünetben.

A pihenő után szépen haladt előre az első Enthroners akció, újra Robitaille volt az egyik főszereplő, Ráthonyi Kende középső futása is sokat nyomott a latba, de végül az irányító Mangel tette meg saját lábán az utolsó 9 yardot, a jutalomrúgás most sem jó, 18-28. A Vikings következő támadása döcögősebb volt, de valahogy mindig meglettek a kívánt yardok, ráadásul az idő is nekik dolgozott, ahogy Pajarinen is, aki újabb futott touchdownt íratott a jegyzőkönyvbe, az extrapont nem jó, 18-34. Emellett Horváth Benedek vállsérülése sem okozott nagy örömöt hazai oldalon, ahogy az sem, hogy a visszahordás is vacakul sikerült, saját 10 yardosáról kellett nekivágnia a támadásnak a hazaiaknak. De négy percnyi labdabirtoklás és ezután egy rossz snap utáni érdekesen sikerült punt jött csak össze. A vendégek ismét nagyon kedvező helyzetben támadhattak, és úgy zárult a harmadik negyed, hogy még 5 yard hiányzott nekik a célterületig.

Ebből végül csak mezőnygól született, 18-37. A visszahordás még a szezon elején nem az Enthroners erőssége, ez most sajnos ismét kiderült, saját 21 yardosáról kellett volna csodát tenni, de csupán 6 yard jött össze három játékból, és majdnem egy újabb fumble. Már-már úgy tűnt, megállítja a Vikings támadást az Enthroners, de szabálytalankodtak a punterrel, így visszakerült a labda a bécsiekhez. Akik rögtön a következő játékból egy 35 yardos Bouah touchdownt hoztak össze, a kétpontos kísérlet már nem jött össze, így is 18-43, és kevesebb mint nyolc és fél perc volt hátra. A hazaiak támadása nem sok örömet okozott a szurkolóknak, a hajrára a Vikings már a cseréit játszatta, se Holmes, se Bouah, se Pajarinen nem volt a pályán, de még így is sikerült eljutniuk a 2 yardosig, de ott a hazai védelem megállította őket. Egy nyúlfarknyi hazai támadáskísérlet következett, eredmény nélkül, a Vikings ezután kitérdelte a meccset, 18-43 a vége.